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Гречаники з грибами і картоплею: рецепт без м'яса та яєць

Час приготування
1 година
Харчова цінність на 100 г
157 ккал
Автор
Катерина ТрушКатерина Труш
Дата публікації
Перегляди
117
Час на прочитання
2 хв
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Гречаники з грибами і картоплею: рецепт без м'яса та яєць

Гречаники з грибами та картоплею / Фото: Credits

Страва готується з простих продуктів без м'яса та яєць, чудово підійде для вегетаріанців або для тих, хто просто дотримується посту.

Гречану крупу й картоплю відваріть, гриби посмажте з цибулею, все перемішайте, сформуйте котлети та обсмажте. Подавайте гречаники з грибами і картоплею з будь-яким соусом або сметаною.

Інгредієнти

крупа гречана
130 г
вода
260 мл
картопля
500 г
печериці
200 г
цибуля ріпчаста
1 шт.
кріп свіжий
1/2 пучка
часник сушений
0,5 ч. л.
перець чорний мелений
олія
сіль
борошно вівсяне
для панірування
  1. Гречану крупу промийте. Викладіть до каструлі, залийте 260 мл холодної води та варіть протягом 20 хвилин. Остудіть.
  2. Картоплю очистьте, наріжте шматочками. Покладіть до каструлі, посоліть, залийте водою та варіть 15 хвилин від часу закипання. Злийте рідину та розімніть у пюре. Остудіть.
  3. Цибулю очистьте, помийте та наріжте дрібними кубиками.
  4. Печериці промийте та наріжте кубиками.
  5. Кріп подрібніть.
  6. На сковороді з олією обсмажте цибулю до прозорості, додайте гриби, посоліть і смажте десять хвилин до випаровування вологи.
  7. До миски викладіть гречку, картоплю, гриби з цибулею, кріп, часник, чорний мелений перець і сіль. Перемішайте.
  8. Вівсяне борошно насипте в тарілку.
  9. Мокрими руками сформуйте невеликі котлети, обваляйте в борошні та обсмажте на розігрітій сковороді з невеликою кількістю олії на середньому вогні з двох боків до золотавого кольору.

Поради:

  • Гриби використовуйте будь-які.
  • Замість вівсяного борошна можна використовувати пшеничне.

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