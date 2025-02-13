Гречаники з грибами і картоплею: рецепт без м'яса та яєць

Страва готується з простих продуктів без м'яса та яєць, чудово підійде для вегетаріанців або для тих, хто просто дотримується посту.
Гречану крупу й картоплю відваріть, гриби посмажте з цибулею, все перемішайте, сформуйте котлети та обсмажте. Подавайте гречаники з грибами і картоплею з будь-яким соусом або сметаною.
Інгредієнти
- крупа гречана
- 130 г
- вода
- 260 мл
- картопля
- 500 г
- печериці
- 200 г
- цибуля ріпчаста
- 1 шт.
- кріп свіжий
- 1/2 пучка
- часник сушений
- 0,5 ч. л.
- перець чорний мелений
- олія
- сіль
- борошно вівсяне
- для панірування
- Гречану крупу промийте. Викладіть до каструлі, залийте 260 мл холодної води та варіть протягом 20 хвилин. Остудіть.
- Картоплю очистьте, наріжте шматочками. Покладіть до каструлі, посоліть, залийте водою та варіть 15 хвилин від часу закипання. Злийте рідину та розімніть у пюре. Остудіть.
- Цибулю очистьте, помийте та наріжте дрібними кубиками.
- Печериці промийте та наріжте кубиками.
- Кріп подрібніть.
- На сковороді з олією обсмажте цибулю до прозорості, додайте гриби, посоліть і смажте десять хвилин до випаровування вологи.
- До миски викладіть гречку, картоплю, гриби з цибулею, кріп, часник, чорний мелений перець і сіль. Перемішайте.
- Вівсяне борошно насипте в тарілку.
- Мокрими руками сформуйте невеликі котлети, обваляйте в борошні та обсмажте на розігрітій сковороді з невеликою кількістю олії на середньому вогні з двох боків до золотавого кольору.
Поради:
- Гриби використовуйте будь-які.
- Замість вівсяного борошна можна використовувати пшеничне.
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