Гречка по-купецьки з м'ясним фаршем: швидкий рецепт

Рецепт хороший тим, що готується все на одній сковороді — дуже зручно, просто і головне дуже смачно. Для приготування страви нам знадобиться: крупа гречана, фарш, морква та цибуля. Крупа просочується соком з овочів та фаршу і виходить розсипчастою та соковитою.