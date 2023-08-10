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Гречка по-купецьки з м'ясним фаршем: швидкий рецепт

Час приготування
50 хвилин
Харчова цінність на 100 г
141 ккал
Автор
Катерина ТрушКатерина Труш
Дата публікації
Перегляди
617
Час на прочитання
1 хв
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Гречка по-купецьки з м'ясним фаршем: швидкий рецепт

Гречка по-купецьки з м'ясним фаршем / Фото: Credits

Рецепт хороший тим, що готується все на одній сковороді — дуже зручно, просто і головне дуже смачно. Для приготування страви нам знадобиться: крупа гречана, фарш, морква та цибуля. Крупа просочується соком з овочів та фаршу і виходить розсипчастою та соковитою.

Інгредієнти

гречка
2 склянки
вода
4 склянки
фарш
400 г
цибуля ріпчаста
2 шт.
морква
2 шт.
гриби печериці
100 г
томатна паста
1 ст. л.
часник
2 зубчики
олія
50 г
вершкове масло
25 г
перець чорний мелений
цукор
1 ч. л.
сіль
  1. Цибулю та часник очистіть і наріжте дрібними кубиками.
  2. Моркву наріжте півкільцями, гриби кубиками.
  3. На сковороді з олією та вершковим маслом обсмажте часник до появи аромату.
  4. Додайте гриби і смажте до випаровування рідини.
  5. Додайте моркву та обсмажте до м'якості, а потім фарш, перець та сіль.
  6. Все перемішайте, обсмажте на великому вогні до готовності.
  7. Додайте томатну пасту та цукор і також перемішайте.
  8. Додайте промиту гречку та налийте воду.
  9. Доведіть до кипіння, накрийте кришкою та готуйте на повільному вогні до готовності близько 30 хвилин.

Поради:

  • Фарш використовуйте будь-який.

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Дата публікації
Перегляди
617
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