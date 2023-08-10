Гречка по-купецьки з м'ясним фаршем: швидкий рецепт

Рецепт хороший тим, що готується все на одній сковороді — дуже зручно, просто і головне дуже смачно. Для приготування страви нам знадобиться: крупа гречана, фарш, морква та цибуля. Крупа просочується соком з овочів та фаршу і виходить розсипчастою та соковитою.
Інгредієнти
- гречка
- 2 склянки
- вода
- 4 склянки
- фарш
- 400 г
- цибуля ріпчаста
- 2 шт.
- морква
- 2 шт.
- гриби печериці
- 100 г
- томатна паста
- 1 ст. л.
- часник
- 2 зубчики
- олія
- 50 г
- вершкове масло
- 25 г
- перець чорний мелений
- цукор
- 1 ч. л.
- сіль
- Цибулю та часник очистіть і наріжте дрібними кубиками.
- Моркву наріжте півкільцями, гриби кубиками.
- На сковороді з олією та вершковим маслом обсмажте часник до появи аромату.
- Додайте гриби і смажте до випаровування рідини.
- Додайте моркву та обсмажте до м'якості, а потім фарш, перець та сіль.
- Все перемішайте, обсмажте на великому вогні до готовності.
- Додайте томатну пасту та цукор і також перемішайте.
- Додайте промиту гречку та налийте воду.
- Доведіть до кипіння, накрийте кришкою та готуйте на повільному вогні до готовності близько 30 хвилин.
Поради:
- Фарш використовуйте будь-який.
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