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Гречка з гуакамоле: смачний рецепт від Дмитра Кулеби

Гречка з гуакамоле: смачний рецепт від Дмитра Кулеби

Автор
Аліна ОнопаАліна Онопа
Дата публікації
Перегляди
365
Час на прочитання
2 хв
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Гречка з гуакамоле: смачний рецепт від Дмитра Кулеби

Фото: instagram.com/dmytro_kuleba

Цю страву можна приготувати на обід чи вечерю.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба поділився в Instagram рецептом смачної гречки з гуакамоле, яке можна зробити з продуктів, які є у вашому холодильнику.

"Якщо у мене на вихідних є вільна година, я готую. Це дозволяє хоч на трохи переключитися. До того ж їсти щось все одно треба. Але оскільки я ніколи не знаю, коли і скільки часу я матиму на вихідних, і чи взагалі матиму, то ніколи не роблю закупи наперед. Моя робота навчила, що єдині кордони в кулінарії - це наша уява і відчуття смаку", - написав дипломат у дописі.

Інгредієнти:

  • гречка
  • жовтий помідор
  • синя цибуля
  • часник
  • кінза
  • лимон або лайм
  • авокадо
  • соєвий соус
  • бальзаміко
  • олія
  • спеції за смаком

Для приготування страви міністр використав суміш мексиканських спецій, але, за його словами, замість неї можна взяти сіль, перець чорний і перець чилі, або грузинську сванську сіль.

Приготування:

Відваріть гречку.

Готуємо соус. Розріжте авокадо, видаліть кісточку і очистіть його від шкірки, перекладіть його у ступку або миску. Вичавіть до нього сік лимона чи лайма і залишіть.

Очистіть і дрібно наріжте синю цибулю, часник і перець чилі. Додайте цю суміш до авокадо і виделкою все розімніть.

Додайте сюди дрібно нарізані кінзу і помідор, соєвий соус, бальзаміко, олію, спеції і добре перемішайте.

"Вуаля - тиха гречка з бурхливим гуакамоле. Смачного. І, звісно, тихих вам вихідних", - побажав Дмитро Кулеба своїм підписникам.

Нагадаємо, минулого разу Дмитро Кулеба поділився ідеєю смачного пісного супу.

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Дата публікації
Перегляди
365
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