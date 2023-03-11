Гречка з гуакамоле: смачний рецепт від Дмитра Кулеби

Цю страву можна приготувати на обід чи вечерю.
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба поділився в Instagram рецептом смачної гречки з гуакамоле, яке можна зробити з продуктів, які є у вашому холодильнику.
"Якщо у мене на вихідних є вільна година, я готую. Це дозволяє хоч на трохи переключитися. До того ж їсти щось все одно треба. Але оскільки я ніколи не знаю, коли і скільки часу я матиму на вихідних, і чи взагалі матиму, то ніколи не роблю закупи наперед. Моя робота навчила, що єдині кордони в кулінарії - це наша уява і відчуття смаку", - написав дипломат у дописі.
Інгредієнти:
- гречка
- жовтий помідор
- синя цибуля
- часник
- кінза
- лимон або лайм
- авокадо
- соєвий соус
- бальзаміко
- олія
- спеції за смаком
Для приготування страви міністр використав суміш мексиканських спецій, але, за його словами, замість неї можна взяти сіль, перець чорний і перець чилі, або грузинську сванську сіль.
Приготування:
Відваріть гречку.
Готуємо соус. Розріжте авокадо, видаліть кісточку і очистіть його від шкірки, перекладіть його у ступку або миску. Вичавіть до нього сік лимона чи лайма і залишіть.
Очистіть і дрібно наріжте синю цибулю, часник і перець чилі. Додайте цю суміш до авокадо і виделкою все розімніть.
Додайте сюди дрібно нарізані кінзу і помідор, соєвий соус, бальзаміко, олію, спеції і добре перемішайте.
"Вуаля - тиха гречка з бурхливим гуакамоле. Смачного. І, звісно, тихих вам вихідних", - побажав Дмитро Кулеба своїм підписникам.
Нагадаємо, минулого разу Дмитро Кулеба поділився ідеєю смачного пісного супу.
Читайте також: