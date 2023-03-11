Гречка з гуакамоле: смачний рецепт від Дмитра Кулеби

Цю страву можна приготувати на обід чи вечерю.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба поділився в Instagram рецептом смачної гречки з гуакамоле, яке можна зробити з продуктів, які є у вашому холодильнику.

"Якщо у мене на вихідних є вільна година, я готую. Це дозволяє хоч на трохи переключитися. До того ж їсти щось все одно треба. Але оскільки я ніколи не знаю, коли і скільки часу я матиму на вихідних, і чи взагалі матиму, то ніколи не роблю закупи наперед. Моя робота навчила, що єдині кордони в кулінарії - це наша уява і відчуття смаку", - написав дипломат у дописі.

Інгредієнти:

гречка

жовтий помідор

синя цибуля

часник

кінза

лимон або лайм

авокадо

соєвий соус

бальзаміко

олія

спеції за смаком

Для приготування страви міністр використав суміш мексиканських спецій, але, за його словами, замість неї можна взяти сіль, перець чорний і перець чилі, або грузинську сванську сіль.

Приготування:

Відваріть гречку.

Готуємо соус. Розріжте авокадо, видаліть кісточку і очистіть його від шкірки, перекладіть його у ступку або миску. Вичавіть до нього сік лимона чи лайма і залишіть.

Очистіть і дрібно наріжте синю цибулю, часник і перець чилі. Додайте цю суміш до авокадо і виделкою все розімніть.

Додайте сюди дрібно нарізані кінзу і помідор, соєвий соус, бальзаміко, олію, спеції і добре перемішайте.

"Вуаля - тиха гречка з бурхливим гуакамоле. Смачного. І, звісно, тихих вам вихідних", - побажав Дмитро Кулеба своїм підписникам.

Нагадаємо, минулого разу Дмитро Кулеба поділився ідеєю смачного пісного супу.

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