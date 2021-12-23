Грецький новорічний пиріг василопіта: рецепт від Євгена Клопотенка

Василопіта – це смачний пиріг, який у Греції традиційно роблять на Новий рік.

Точніше сказати так: буквально на кожному столі є цей пиріг новорічної ночі. Річ у тому, що 1 січня, крім Нового року, греки святкують ще одне релігійне свято – день святого Василя. І так, ще цікавий факт, у Греції не Дід Мороз і не Санта-Клаус, а Святий Василь.

Василопіта так і залишився б просто смачним пирогом на свято, якби не одна традиція, яка робить його чарівним. Під час замішування тіста кожен, хто це робить, бере монету, загортає у папір і кладе до пирога. Кому дістанеться шматочок пирога з монетою, той матиме найвдаліший рік у всіх сенсах. Якщо дотримуватися всіх звичаїв, то перші два шматки відрізаються і ставляться під ялинку. І, якщо саме в них виявилася монета, отже, на всіх мешканців будинку чекає найвдаліший рік. Приготуйте і ви Василопіту на Новий рік, щоб дізнатися, хто у вас у родині або в компанії найщасливіший. Хоча цей пиріг не обов'язково готувати для свята, можна і будь-якого іншого дня, адже, по суті, Василопіта – це звичайний ароматний кекс.

Що додати у тісто василопіти?

Традиційно Василопіту пекли на релігійне свято, тому розкіш була недоречною. Готували тісто з того, що завжди було в будинку – пшеничне борошно, яйця, вершкове масло, молоко та прикрашали цукровою пудрою. Зараз дуже популярно експериментувати і додавати до пирога корицю, мускатний горіх, імбир, апельсиновий або вишневий сік, горіхи, родзинки, цукати та сухофрукти. А також прикрашати не лише цукровою пудрою, а й пластівцями мигдалю та кокосу.

Мій рецепт наближений до класичного, з додаванням апельсинової цедри та невеликої кількості мускатного горіха, щоб пиріг вийшов ще ароматнішим. І, звичайно ж, справжня грецька мастика, яку греки дуже часто додають у різну випічку.

Що таке грецька мастика?

Мастика – це смола мастикового дерева. Її зазвичай виробляють на грецькому острові Хіос. По суті, це рідина, що виділяється зі стовбурів або великих гілок, а потім вона висихає і виходить тверда пряність. Смола мастикового дерева використовується в медицині, косметології і, звичайно, кулінарії, оскільки має дезінфікувальні та бактеріальні властивості. Мастику додають під час виготовлення шоколаду, цукерок, вина, морозива, макаронних виробів та різних соусів. Цей продукт дуже цінний, але про нього чомусь мало хто знає.

Якщо взяти шматочок і почати жувати, то одразу здасться, що смак гіркуватий, але після цього він зміниться і стане приємним. Найголовніша умова під час використання мастики в рецептах – знати міру. Ви можете не використовувати мастику в рецепті, але все ж якось поекспериментуйте і з цим інгредієнтом, щоб було, з чим порівняти.

Інгредієнти:

400 г борошна

300 г вершкового масла

4 яйця

10 розпушувача

75 мл молока

250 г цукрової пудри (+100 г для посипання пирога)

2 г мастики

1 апельсин (цедра)

½ ч. л. мускатного горіха

1 ст. л. соняшникової олії

Приготування:

Одразу увімкніть духовку розігріватися до 180 градусів та підготуйте всі інгредієнти для василопіти. Вершкове масло дістаньте з холодильника, щоб воно стало кімнатної температури.

klopotenko.com

Візьміть 300 г вершкового масла, перекладіть в чашу кухонної машини і додайте 250 г цукрової пудри. Збийте інгредієнти до повітряної суміші. Можна користуватися міксером. Тепер додайте по одному яйцю і продовжуйте збивати. Усього використовуйте 4 яйця.

klopotenko.com

Додайте 75 мл молока і знову збийте.

klopotenko.com

Візьміть 1 апельсин, помийте і натріть цедру, не зачіпаючи білу частину цитрусу, інакше гірчитиме пиріг. Додайте цедру до всіх інгредієнтів у чашу та збийте.

klopotenko.com

Тепер додайте в чашу кухонної машини 300 г борошна та 10 г розпушувача, а також ½ ч. л. мускатного горіха. Перемішайте всі інгредієнти на низьких обертах.

klopotenko.com

Візьміть ступку і розімніть маточкою 2 г мастики, додайте до всіх інгредієнтів і знову перемішайте на низьких обертах.

klopotenko.com

Форму застеліть пергаментним папером і змастіть 1 ст. л. олії. Викладіть у неї тісто. Цієї кількості тіста буде достатньо для форми, діаметром 24-26 см. Ставте випікатися пиріг на 50 хвилин зі температури 180 градусів.

klopotenko.com

Після того, як василопіта буде готова, дайте повністю охолонути, а потім посипте зверху 100 г цукрової пудри. Якщо пудру додасте на гарячий або теплий пиріг, вона розтане.

klopotenko.com

Більше рецептів на klopotenko.com, а також в ефірі програми "Сніданок з 1+1" та "Сніданок. Вихідний" та розділі "Кухня".

Читайте також: