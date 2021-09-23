Грецький салат: рецепт, який підкорив світ

Грецький салат давно вийшов далеко за межі Еллади і підкорив світ.
Через свою простоту і доступність продуктів спочатку він був їжею селян і на батьківщині називається "хориатікі", що в перекладі з грецької означає "сільський". Сьогодні цей салат улюбдений усіма і входить в меню багатьох ресторанів.
Інгредієнти:
- 250 г фети
- 3 помідори
- 2 огірки
- 1 стручок болгарського перцю
- 1 червона цибулина
- 100 г маслин без кісточок
- 3-4 столові ложки оливкової олії
- винний оцет
- сушений орегано
- сіль
Приготування
Болгарський перець очистити від плодоніжки і насіння і нарізати широкої соломкою. Цибулину нашаткувати півкільцями. Помідори нарізати часточками, а очищені огірки — кружальцями завтовшки близько 1 см.
Підготовлені овочі викласти в салатник, злегка присолити, зверху покласти маслини, полити оливковою олією і скропити винним оцтом.
Поверх салату розкласти нарізану великими кубиками фету і притрусити сушеним орегано.
На замітку
Овочі купуйте на ринку. Домашні помідори набагато ароматніші, що обумовлює смак страви.
Щоб салат мав яскравий і презентабельний вигляд, вибирайте червоні помідори і жовтий болгарський перець.
Огірки для грецького салату прийнято очищати від шкірки.
Уникайте дрібної нарізки, для грецького салату овочі і фета нарізаються досить крупно.
У Греції цей салат не прийнято перемішувати, а фету викладають зверху цільним шматком.
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