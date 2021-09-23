Грецький салат: рецепт, який підкорив світ

Грецький салат давно вийшов далеко за межі Еллади і підкорив світ.

Через свою простоту і доступність продуктів спочатку він був їжею селян і на батьківщині називається "хориатікі", що в перекладі з грецької означає "сільський". Сьогодні цей салат улюбдений усіма і входить в меню багатьох ресторанів.

Інгредієнти:

250 г фети

3 помідори

2 огірки

1 стручок болгарського перцю

1 червона цибулина

100 г маслин без кісточок

3-4 столові ложки оливкової олії

винний оцет

сушений орегано

сіль

Приготування

Болгарський перець очистити від плодоніжки і насіння і нарізати широкої соломкою. Цибулину нашаткувати півкільцями. Помідори нарізати часточками, а очищені огірки — кружальцями завтовшки близько 1 см.

Підготовлені овочі викласти в салатник, злегка присолити, зверху покласти маслини, полити оливковою олією і скропити винним оцтом.

Поверх салату розкласти нарізану великими кубиками фету і притрусити сушеним орегано.

На замітку

Овочі купуйте на ринку. Домашні помідори набагато ароматніші, що обумовлює смак страви.

Щоб салат мав яскравий і презентабельний вигляд, вибирайте червоні помідори і жовтий болгарський перець.

Огірки для грецького салату прийнято очищати від шкірки.

Уникайте дрібної нарізки, для грецького салату овочі і фета нарізаються досить крупно.

У Греції цей салат не прийнято перемішувати, а фету викладають зверху цільним шматком.

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