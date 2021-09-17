Гриби, тушковані зі сметаною: класичний рецепт

Осінь вносить свої корективи в наш раціон, даруючи не тільки безліч свіжих овочів і фруктів, а й велику різноманітність грибів.

Помірне вживання грибів позитивно впливає на організм, особливо на серцево-судинну і нервову системи, а також надає протипухлинну дію. Дуже важливим є і той факт, що гриби не містять холестерину.

Високий вміст білка за низьої калорійності дозволяє включати гриби в раціон охочих позбутися зайвої ваги. Існує навіть грибна дієта, якої дотримується американська співачка Кеті Перрі. Згідно з її твердженням, саме ця дієта допомагає їй зберегти стрункість.

Інгредієнти:

1 кг грибів

200 г сметани

2 цибулини

50 г вершкового масла

чорний мелений перець

сіль.

Приготування

Гриби очистити, промити і нарізати невеликими шматочками або тонкими пластинками.

Подрібнену цибулю обсмажити в розтопленому вершковому маслі до легкого золотистого відтінку, додати підготовлені гриби і смажити, помішуючи, на середньому вогні до повного випаровування рідини.

Коли гриби зарум'яняться, посолити їх, поперчити, влити сметану і тушкувати на повільному вогні під кришкою 10-15 хвилин.

На замітку

Тушкувати в сметані можна будь-які гриби, зокрема печериці та гливи, але страва, приготована з лісових грибів, виходить набагато смачнішою і ароматнішою.

Гриби самі собою мають насичений виражений смак, але, якщо ви хочете привнести у страву нову нотку, додайте під час пасерування цибулі розчавлений зубчик часнику, а в кінці приготування — подрібнений кріп.

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