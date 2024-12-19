Грибна підлива: рецепт смачного додатку до страв

Грибна підлива – універсальне доповнення, яке здатне перетворити звичайну страву на справжній кулінарний шедевр. Її насичений смак і ніжна текстура ідеально поєднуються з картоплею, варениками, голубцями чи навіть домашніми макаронами. Аромат свіжих грибів і вершкові нотки сметани створюють гармонійний баланс, який підкорить ваше серце.
Цей рецепт, про який розповіли на сторінці mil_alexx_pp, не тільки простий у приготуванні, але й неймовірно смачний.
Інгредієнти
- Сухі гриби
- 80 г
- Цибуля
- 250 г
- Борошно
- 2 ст. л
- Сметана (15%)
- 150–200 г
- Молоко
- 500 мл
- Паприка
- 1 ст. л
- Сіль
- Перець
- Олія
- 40 мл
- Вода
- 100–150 мл
Приготування
- Для приготування використовуйте якісні сухі гриби, які можна знайти на будь-якому ринку чи у супермаркеті. Перед початком готування їх слід залити окропом і залишити на 15 хвилин, щоб вони відновили свою текстуру та насичений аромат.
- Після цього їх потрібно нарізати невеликими шматочками.
- На розігріту пательню влийте олію та додайте подрібнену цибулю. Обсмажте її на середньому вогні, щоб вона стала прозорою та м'якою, але не підгоріла.
- До цибулі додайте ложку паприки.
- Коли цибуля та спеції розкриють свій аромат, додайте трохи води та тушкуйте все разом.
- Наступний крок – гриби. Їх потрібно додати до цибулі, ретельно перемішати та тушкувати ще 10 хвилин, періодично підливаючи воду.
- Окремо приготуйте вершкову основу для соусу. У глибокій мисці змішайте сметану з борошном, додайте сіль, перець і влийте молоко.
- Всі інгредієнти ретельно перемішайте, щоб отримати однорідну консистенцію.
- Молочну основу вилийте у пательню до грибів і цибулі, добре перемішайте всі інгредієнти та залиште під кришкою.
- Соус слід готувати на середньому вогні ще 5-6 хвилин, поки він не загусне до ідеальної консистенції.
Ця страва має неймовірно насичений аромат і ніжний смак, який чудово поєднується з багатьма гарнірами. А ще, її приготування – це простий та доступний спосіб урізноманітнити домашнє меню та додати до нього щось по-справжньому особливе.
Смачного!
Ми також писали, як приготувати запечені деруни в горщику.
Читайте також:
- М’ясні рулети з грибною начинкою: цікавий рецепт фантастично смачної страви
- Паста ризоні з грибами та шпинатом: смачний рецепт італійської страви
- Фаршировані гриби у беконі: рецепт святкової закуски