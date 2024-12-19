Грибна підлива: рецепт смачного додатку до страв

Грибна підлива – універсальне доповнення, яке здатне перетворити звичайну страву на справжній кулінарний шедевр. Її насичений смак і ніжна текстура ідеально поєднуються з картоплею, варениками, голубцями чи навіть домашніми макаронами. Аромат свіжих грибів і вершкові нотки сметани створюють гармонійний баланс, який підкорить ваше серце.

Цей рецепт, про який розповіли на сторінці mil_alexx_pp, не тільки простий у приготуванні, але й неймовірно смачний.

Інгредієнти Сухі гриби 80 г Цибуля 250 г Борошно 2 ст. л Сметана (15%) 150–200 г Молоко 500 мл Паприка 1 ст. л Сіль Перець Олія 40 мл Вода 100–150 мл

Приготування

Для приготування використовуйте якісні сухі гриби, які можна знайти на будь-якому ринку чи у супермаркеті. Перед початком готування їх слід залити окропом і залишити на 15 хвилин, щоб вони відновили свою текстуру та насичений аромат. Після цього їх потрібно нарізати невеликими шматочками. На розігріту пательню влийте олію та додайте подрібнену цибулю. Обсмажте її на середньому вогні, щоб вона стала прозорою та м'якою, але не підгоріла. До цибулі додайте ложку паприки. Коли цибуля та спеції розкриють свій аромат, додайте трохи води та тушкуйте все разом. Наступний крок – гриби. Їх потрібно додати до цибулі, ретельно перемішати та тушкувати ще 10 хвилин, періодично підливаючи воду. Окремо приготуйте вершкову основу для соусу. У глибокій мисці змішайте сметану з борошном, додайте сіль, перець і влийте молоко. Всі інгредієнти ретельно перемішайте, щоб отримати однорідну консистенцію. Молочну основу вилийте у пательню до грибів і цибулі, добре перемішайте всі інгредієнти та залиште під кришкою. Соус слід готувати на середньому вогні ще 5-6 хвилин, поки він не загусне до ідеальної консистенції.

Ця страва має неймовірно насичений аромат і ніжний смак, який чудово поєднується з багатьма гарнірами. А ще, її приготування – це простий та доступний спосіб урізноманітнити домашнє меню та додати до нього щось по-справжньому особливе.

Смачного!

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