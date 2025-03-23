Грибне намащення з плавленим сиром: рецепт смачного додатку до хліба

Якщо ви шукаєте простий, швидкий та надзвичайно смачний рецепт для сніданку чи перекусу, зверніть увагу на цей варіант грибного намащення з плавленим сиром.
Воно чудово смакує на хлібі, тостах або крекерах і може стати улюбленою стравою для всієї родини. Про рецепт приготування розповіли на сторінці receptoria1.
Інгредієнти
- Печериці
- 300 г
- Ріпчаста цибуля
- 2 шт.
- Вершковий плавлений сир
- 2 шт.
- Зелена цибуля
- 1 пучок
- Майонез
- 2 ст. л
- Сіль
- Перець
Приготування
- Дрібно наріжте гриби та цибулю.
- Розігрійте сковороду, підсмажте цибулю до прозорості, потім додайте гриби та смажте, доки рідина повністю випарується, а гриби підрум'яняться.
- Натріть плавлені сирки на дрібній тертці.
- Дрібно поріжте зелену цибулю.
- Змішайте обсмажені гриби з цибулею, тертий сир та подрібнену зелену цибулю.
- Додайте сіль, перець та майонез, ретельно перемішайте.
- Готове намащення можна одразу подавати на хлібі чи охолодити у холодильнику для насиченішого смаку.
Поради:
- Для ніжнішого смаку можна додати ложку сметани чи натурального йогурту замість майонезу.
- Якщо хочете отримати пікантніший смак, додайте зубчик подрібненого часнику.
- Намазка ідеально поєднується не лише з хлібом, а й з підсмаженими багетами або тарталетками.
Насолоджуйтесь ароматним грибним намащенням з ніжним вершковим сиром усією родиною.
Смачного!
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