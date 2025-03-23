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Грибне намащення з плавленим сиром: рецепт смачного додатку до хліба

Грибне намащення з плавленим сиром: рецепт смачного додатку до хліба

Грибне намащення / Фото: Credits

Якщо ви шукаєте простий, швидкий та надзвичайно смачний рецепт для сніданку чи перекусу, зверніть увагу на цей варіант грибного намащення з плавленим сиром. 

Воно чудово смакує на хлібі, тостах або крекерах і може стати улюбленою стравою для всієї родини. Про рецепт приготування розповіли на сторінці receptoria1.

Інгредієнти

Печериці 
300 г
Ріпчаста цибуля 
2 шт. 
Вершковий плавлений сир 
2 шт. 
Зелена цибуля 
1 пучок
Майонез 
2 ст. л
Сіль
Перець

Приготування

  1. Дрібно наріжте гриби та цибулю.
  2. Розігрійте сковороду, підсмажте цибулю до прозорості, потім додайте гриби та смажте, доки рідина повністю випарується, а гриби підрум'яняться.
  3. Натріть плавлені сирки на дрібній тертці.
  4. Дрібно поріжте зелену цибулю.
  5. Змішайте обсмажені гриби з цибулею, тертий сир та подрібнену зелену цибулю.
  6. Додайте сіль, перець та майонез, ретельно перемішайте.
  7. Готове намащення можна одразу подавати на хлібі чи охолодити у холодильнику для насиченішого смаку.

Поради:

  • Для ніжнішого смаку можна додати ложку сметани чи натурального йогурту замість майонезу.
  • Якщо хочете отримати пікантніший смак, додайте зубчик подрібненого часнику.
  • Намазка ідеально поєднується не лише з хлібом, а й з підсмаженими багетами або тарталетками.

Насолоджуйтесь ароматним грибним намащенням з ніжним вершковим сиром усією родиною.

Смачного! 

Ми також писали про те, як приготувати намащення з буряка та фети.

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