Грибне намащення з плавленим сиром: рецепт смачного додатку до хліба

Якщо ви шукаєте простий, швидкий та надзвичайно смачний рецепт для сніданку чи перекусу, зверніть увагу на цей варіант грибного намащення з плавленим сиром.

Воно чудово смакує на хлібі, тостах або крекерах і може стати улюбленою стравою для всієї родини. Про рецепт приготування розповіли на сторінці receptoria1.

Інгредієнти Печериці 300 г Ріпчаста цибуля 2 шт. Вершковий плавлений сир 2 шт. Зелена цибуля 1 пучок Майонез 2 ст. л Сіль Перець

Приготування

Дрібно наріжте гриби та цибулю. Розігрійте сковороду, підсмажте цибулю до прозорості, потім додайте гриби та смажте, доки рідина повністю випарується, а гриби підрум'яняться. Натріть плавлені сирки на дрібній тертці. Дрібно поріжте зелену цибулю. Змішайте обсмажені гриби з цибулею, тертий сир та подрібнену зелену цибулю. Додайте сіль, перець та майонез, ретельно перемішайте. Готове намащення можна одразу подавати на хлібі чи охолодити у холодильнику для насиченішого смаку.

Поради:

Для ніжнішого смаку можна додати ложку сметани чи натурального йогурту замість майонезу.

Якщо хочете отримати пікантніший смак, додайте зубчик подрібненого часнику.

Намазка ідеально поєднується не лише з хлібом, а й з підсмаженими багетами або тарталетками.

Насолоджуйтесь ароматним грибним намащенням з ніжним вершковим сиром усією родиною.

Смачного!

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