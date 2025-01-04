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Грибний крем-суп із білим вином: незвичний рецепт запашної страви

Грибний крем-суп із білим вином: незвичний рецепт запашної страви

Грибний суп / Фото: Credits

Цей вишуканий грибний крем-суп з хрумкою начинкою з глив стане чудовим доповненням до вашого столу. Смакові нотки білого вина, вершків і ніжних грибів роблять цю страву ідеальним вибором для вечері. 

Рецептом  поділилися на сторінці alfiecooks та детально розповіли як приготувати цей кулінарний шедевр. Рецепт розраховано на 4 порції.

Інгредієнти

Гриби
750 г 
Гливи
250 г
Часник
5 зубчиків
Цибуля
2 шт.
Свіже листя чебрецю
1 ст.л
Біле вино
250 мл 
Борошно
2 ст.л
Окріп
1 л
Овочевий бульйонний кубик 
1 шт.
Вершки
250 мл
Грибна приправа 
1 ч.л
Місо паста 
1 ч.л
 Діжонська гірчиця
Копчена паприка
1 ст.л
Свіжа петрушка
Вершкове масло
2 ст.л
Оливкова олія
2 ст.л
Сіль
Перець

Приготування

  1. У великій пательні розігрійте вершкове масло та оливкову олію на середньому вогні.
  2. Дрібно наріжте цибулю та пасеруйте на пательні приблизно 5 хвилин, поки вона не стане м’якою та прозорою.
  3. Наріжте гриби та додайте їх у пательню разом із великою дрібкою солі. Готуйте протягом 10 хвилин, щоб гриби втратили зайву вологу.
  4. Подрібніть часник і додайте його разом із свіжим чебрецем або петрушкою. Обсмажуйте до появи насиченого аромату.
  5. Коли гриби карамелізуються, влийте біле вино у пательню. Помішуйте, поки рідина не випарується та залишиться лише ароматний осад.
  6. Додайте борошно та ретельно перемішайте, щоб уникнути грудочок. Готуйте протягом 2 хвилин, постійно помішуючи.
  7. У киплячу воду додайте овочевий бульйонний кубик та грибну приправу. Добре збийте до однорідності, а потім поступово вливайте бульйон у пательню, продовжуючи перемішувати.
  8. Залиште суп томитися на середньому вогні протягом 15-20 хвилин, поки він не загусне.
  9. Влийте вершки, додайте місо пасту та діжонську гірчицю. Добре перемішайте і приправте суп сіллю та перцем до свого смаку.
  10. Наріжте гливи соломкою та обсмажте їх на розпеченій пательні з невеликою кількістю олії до хрусткої скоринки.
  11. Розлийте суп по мисках, прикрасьте хрусткими гливами, свіжою петрушкою, невеликою кількістю вершків і дрібкою копченої паприки. Подавайте разом із хрусткими тостами, змащеними вершковим маслом.

Поради:

  • Ви можете використовувати печериці чи інші гриби за вашим смаком.
  • Обирайте сухе біле вино, адже його кислинка гармонійно підкреслить смак грибів.
  • Якщо хочете додати розкішного вигляду, спробуйте посипати суп тертим пармезаном.

Насолоджуйтеся цим ароматним грибним крем-супом, який зігріє у прохолодний вечір і подарує справжню насолоду смаку.

Смачного! 

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