Грибний крем-суп із білим вином: незвичний рецепт запашної страви

Цей вишуканий грибний крем-суп з хрумкою начинкою з глив стане чудовим доповненням до вашого столу. Смакові нотки білого вина, вершків і ніжних грибів роблять цю страву ідеальним вибором для вечері.
Рецептом поділилися на сторінці alfiecooks та детально розповіли як приготувати цей кулінарний шедевр. Рецепт розраховано на 4 порції.
Інгредієнти
- Гриби
- 750 г
- Гливи
- 250 г
- Часник
- 5 зубчиків
- Цибуля
- 2 шт.
- Свіже листя чебрецю
- 1 ст.л
- Біле вино
- 250 мл
- Борошно
- 2 ст.л
- Окріп
- 1 л
- Овочевий бульйонний кубик
- 1 шт.
- Вершки
- 250 мл
- Грибна приправа
- 1 ч.л
- Місо паста
- 1 ч.л
- Діжонська гірчиця
- Копчена паприка
- 1 ст.л
- Свіжа петрушка
- Вершкове масло
- 2 ст.л
- Оливкова олія
- 2 ст.л
- Сіль
- Перець
Приготування
- У великій пательні розігрійте вершкове масло та оливкову олію на середньому вогні.
- Дрібно наріжте цибулю та пасеруйте на пательні приблизно 5 хвилин, поки вона не стане м’якою та прозорою.
- Наріжте гриби та додайте їх у пательню разом із великою дрібкою солі. Готуйте протягом 10 хвилин, щоб гриби втратили зайву вологу.
- Подрібніть часник і додайте його разом із свіжим чебрецем або петрушкою. Обсмажуйте до появи насиченого аромату.
- Коли гриби карамелізуються, влийте біле вино у пательню. Помішуйте, поки рідина не випарується та залишиться лише ароматний осад.
- Додайте борошно та ретельно перемішайте, щоб уникнути грудочок. Готуйте протягом 2 хвилин, постійно помішуючи.
- У киплячу воду додайте овочевий бульйонний кубик та грибну приправу. Добре збийте до однорідності, а потім поступово вливайте бульйон у пательню, продовжуючи перемішувати.
- Залиште суп томитися на середньому вогні протягом 15-20 хвилин, поки він не загусне.
- Влийте вершки, додайте місо пасту та діжонську гірчицю. Добре перемішайте і приправте суп сіллю та перцем до свого смаку.
- Наріжте гливи соломкою та обсмажте їх на розпеченій пательні з невеликою кількістю олії до хрусткої скоринки.
- Розлийте суп по мисках, прикрасьте хрусткими гливами, свіжою петрушкою, невеликою кількістю вершків і дрібкою копченої паприки. Подавайте разом із хрусткими тостами, змащеними вершковим маслом.
Поради:
- Ви можете використовувати печериці чи інші гриби за вашим смаком.
- Обирайте сухе біле вино, адже його кислинка гармонійно підкреслить смак грибів.
- Якщо хочете додати розкішного вигляду, спробуйте посипати суп тертим пармезаном.
Насолоджуйтеся цим ароматним грибним крем-супом, який зігріє у прохолодний вечір і подарує справжню насолоду смаку.
Смачного!
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