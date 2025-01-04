Грибний крем-суп із білим вином: незвичний рецепт запашної страви

Цей вишуканий грибний крем-суп з хрумкою начинкою з глив стане чудовим доповненням до вашого столу. Смакові нотки білого вина, вершків і ніжних грибів роблять цю страву ідеальним вибором для вечері.

Рецептом поділилися на сторінці alfiecooks та детально розповіли як приготувати цей кулінарний шедевр. Рецепт розраховано на 4 порції.

Інгредієнти Гриби 750 г Гливи 250 г Часник 5 зубчиків Цибуля 2 шт. Свіже листя чебрецю 1 ст.л Біле вино 250 мл Борошно 2 ст.л Окріп 1 л Овочевий бульйонний кубик 1 шт. Вершки 250 мл Грибна приправа 1 ч.л Місо паста 1 ч.л Діжонська гірчиця Копчена паприка 1 ст.л Свіжа петрушка Вершкове масло 2 ст.л Оливкова олія 2 ст.л Сіль Перець

Приготування

У великій пательні розігрійте вершкове масло та оливкову олію на середньому вогні. Дрібно наріжте цибулю та пасеруйте на пательні приблизно 5 хвилин, поки вона не стане м’якою та прозорою. Наріжте гриби та додайте їх у пательню разом із великою дрібкою солі. Готуйте протягом 10 хвилин, щоб гриби втратили зайву вологу. Подрібніть часник і додайте його разом із свіжим чебрецем або петрушкою. Обсмажуйте до появи насиченого аромату. Коли гриби карамелізуються, влийте біле вино у пательню. Помішуйте, поки рідина не випарується та залишиться лише ароматний осад. Додайте борошно та ретельно перемішайте, щоб уникнути грудочок. Готуйте протягом 2 хвилин, постійно помішуючи. У киплячу воду додайте овочевий бульйонний кубик та грибну приправу. Добре збийте до однорідності, а потім поступово вливайте бульйон у пательню, продовжуючи перемішувати. Залиште суп томитися на середньому вогні протягом 15-20 хвилин, поки він не загусне. Влийте вершки, додайте місо пасту та діжонську гірчицю. Добре перемішайте і приправте суп сіллю та перцем до свого смаку. Наріжте гливи соломкою та обсмажте їх на розпеченій пательні з невеликою кількістю олії до хрусткої скоринки. Розлийте суп по мисках, прикрасьте хрусткими гливами, свіжою петрушкою, невеликою кількістю вершків і дрібкою копченої паприки. Подавайте разом із хрусткими тостами, змащеними вершковим маслом.

Поради:

Ви можете використовувати печериці чи інші гриби за вашим смаком.

Обирайте сухе біле вино, адже його кислинка гармонійно підкреслить смак грибів.

Якщо хочете додати розкішного вигляду, спробуйте посипати суп тертим пармезаном.

Насолоджуйтеся цим ароматним грибним крем-супом, який зігріє у прохолодний вечір і подарує справжню насолоду смаку.

Смачного!

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