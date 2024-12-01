Грибний крем-суп: рецепт ароматної страви

Грибний крем-суп — ідеальний вибір для обіду чи вечері, який дарує відчуття затишку та тепла. Цей рецепт особливий не лише своїм насиченим смаком, а й користю для здоров’я.

На сторінці jennahopenutrition розповіли, що завдяки використанню суміші грибів він містить вітаміни D і B3, які підтримують імунітет та енергетичний баланс. А грецький йогурт, що використовується замість вершків, робить суп легкою, але водночас ситною стравою.

Інгредієнти Оливкова олія 1 ст. л Біла цибуля 2 шт. Гриби 600 г Грибна суміш 1 ст. л Сіль Перець Овочевий бульйон 1,5 склянки Грецький йогурт 2 ст. л

Приготування:

Очистіть і наріжте цибулю та гриби. У глибокій каструлі розігрійте олію. Додайте цибулю та гриби та тушкуйте на середньому вогні, доки вони не пустять сік і не почнуть видавати свій насичений аромат. До обсмажених інгредієнтів додайте грибну суміш. Цей інгредієнт є секретом страви, який надає супу глибокий смак і забезпечує необхідні поживні речовини. Перемішайте всі інгредієнти. Влийте у каструлю бульйон, додайте сіль і перець на смак. Зменште вогонь до мінімуму та залиште суп томитися 5–10 хвилин. Після того як суп настоїться, зніміть каструлю з вогню. Додайте грецький йогурт і ретельно перемішайте. Йогурт забезпечує ніжну текстуру супу та створює вершковий смак без використання калорійних вершків. Розлийте суп у порційні тарілки й за бажанням прикрасьте свіжою зеленню. Для додаткового аромату можна додати кілька крапель оливкової олії чи посипати суп обсмаженими грибами.

Поради:

Використовуйте свіжі гриби для максимально насиченого смаку.

Якщо немає грибної суміші, її можна замінити сушеними білими грибами, попередньо змеленими у порошок.

Для густішої консистенції можна додати до супу відварену картоплину чи трохи вершкового масла.

Грибний крем-суп — це символ домашнього тепла, яке особливо цінуєш у холодну пору. Приготуйте цей суп і насолоджуйтесь ніжною текстурою, багатством смаків і легкістю приготування.

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