Грибний соус: рецепт, який допоможе прикрасити будь-який гарнір

Грибний соус із шампіньйонів із вершками стане чудовим доповненням до будь-якого гарніру.
Вершковий соус має ніжний м'який смак та приємний грибний аромат.
Складники
- гриби печериці – 250 г;
- цибуля ріпчаста — 2 шт.;
- часник – 5 зубчиків;
- вершки – 120 г;
- вода – 150 г;
- мускатний горіх – щіпка;
- сіль;
- перець чорний мелений.
Приготування
Цибулю та часник наріжте дрібним кубиками. Печериці промийте і обсушіть, наріжте півкільцями. На олії обсмажте цибулю з часником до м'якості, додайте гриби і смажте до їхньої готовності. Влийте вершки, воду, додайте сіль, перець, мускатний горіх. Перемішайте до однорідності. Протушкуйте п'ять хвилин і зніміть із плити.
Поради
- Вершки беріть будь-якої жирності.
- Для приготування соусу підійдуть будь-які гриби: білі, маслюки або лисички.
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