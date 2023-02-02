Грибний соус: рецепт, який допоможе прикрасити будь-який гарнір

Вершковий соус має ніжний м'який смак та приємний грибний аромат.

Складники

гриби печериці – 250 г;

цибуля ріпчаста — 2 шт.;

часник – 5 зубчиків;

вершки – 120 г;

вода – 150 г;

мускатний горіх – щіпка;

сіль;

перець чорний мелений.

Приготування

Цибулю та часник наріжте дрібним кубиками. Печериці промийте і обсушіть, наріжте півкільцями. На олії обсмажте цибулю з часником до м'якості, додайте гриби і смажте до їхньої готовності. Влийте вершки, воду, додайте сіль, перець, мускатний горіх. Перемішайте до однорідності. Протушкуйте п'ять хвилин і зніміть із плити.

Поради

Вершки беріть будь-якої жирності.

Для приготування соусу підійдуть будь-які гриби: білі, маслюки або лисички.

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