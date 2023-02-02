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Грибний соус: рецепт, який допоможе прикрасити будь-який гарнір

Автор
Катерина ТрушКатерина Труш
Дата публікації
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304
Час на прочитання
1 хв
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Грибний соус: рецепт, який допоможе прикрасити будь-який гарнір

Фото: Credits

Грибний соус із шампіньйонів із вершками стане чудовим доповненням до будь-якого гарніру.

Вершковий соус має ніжний м'який смак та приємний грибний аромат.

Складники

  • гриби печериці – 250 г;
  • цибуля ріпчаста — 2 шт.;
  • часник – 5 зубчиків;
  • вершки – 120 г;
  • вода – 150 г;
  • мускатний горіх – щіпка;
  • сіль;
  • перець чорний мелений.

Приготування

Цибулю та часник наріжте дрібним кубиками. Печериці промийте і обсушіть, наріжте півкільцями. На олії обсмажте цибулю з часником до м'якості, додайте гриби і смажте до їхньої готовності. Влийте вершки, воду, додайте сіль, перець, мускатний горіх. Перемішайте до однорідності. Протушкуйте п'ять хвилин і зніміть із плити.

Поради

  • Вершки беріть будь-якої жирності.
  • Для приготування соусу підійдуть будь-які гриби: білі, маслюки або лисички.

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Дата публікації
Перегляди
304
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