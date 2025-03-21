Грибний суп із галушками: простий рецепт

З простих продуктів, без м'яса, приготуйте пісний, ароматний і ситний суп.

Цей грибний суп із галушками готується на воді, але за рахунок грибів, моркви, цибулі виходить ароматним та смачним, а ситності страві додадуть галушки, замішані на яйці та борошні.

Інгредієнти гриби печериці 150 г картопля 2 шт. морква 1 шт. цибуля ріпчаста 1 шт. вода 120 мл олія 3 ст. л. перець чорний мелений лавровий лист 1 шт. сіль зелень (кріп, петрушка) борошно пшеничне 2-3 ст. л. яйця 2 шт. сіль

Картоплю, моркву та цибулю очистіть. Картоплю, цибулю наріжте на дрібні кубики, моркву натріть на велику тертку. Печериці промийте та наріжте на середні шматочки. Зелень подрібніть. Картоплю викладіть у каструлю з окропом і варіть 10 хвилин. Яйця із сіллю збийте віничком, всипте борошна стільки, щоб тісто вийшло густоти сметани. У сковороду викладіть гриби і смажте до випарювання рідини, потім влийте олію, додайте цибулю, моркву, обсмажте до золотистого кольору і викладіть в каструлю з картоплею. Тісто чайною ложкою викладіть у киплячий суп, додайте сіль, перець чорний мелений, лавровий лист і варіть п'ять хвилин. Додайт зелень і зніміть із плити.

Поради:

Якщо ви не дотримуєтеся посту, суп можна приготувати на м'ясному бульйоні.

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