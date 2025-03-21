Грибний суп із галушками: простий рецепт

З простих продуктів, без м'яса, приготуйте пісний, ароматний і ситний суп.
Цей грибний суп із галушками готується на воді, але за рахунок грибів, моркви, цибулі виходить ароматним та смачним, а ситності страві додадуть галушки, замішані на яйці та борошні.
Інгредієнти
- гриби печериці
- 150 г
- картопля
- 2 шт.
- морква
- 1 шт.
- цибуля ріпчаста
- 1 шт.
- вода
- 120 мл
- олія
- 3 ст. л.
- перець чорний мелений
- лавровий лист
- 1 шт.
- сіль
- зелень (кріп, петрушка)
- борошно пшеничне
- 2-3 ст. л.
- яйця
- 2 шт.
- сіль
- Картоплю, моркву та цибулю очистіть. Картоплю, цибулю наріжте на дрібні кубики, моркву натріть на велику тертку.
- Печериці промийте та наріжте на середні шматочки.
- Зелень подрібніть.
- Картоплю викладіть у каструлю з окропом і варіть 10 хвилин.
- Яйця із сіллю збийте віничком, всипте борошна стільки, щоб тісто вийшло густоти сметани.
- У сковороду викладіть гриби і смажте до випарювання рідини, потім влийте олію, додайте цибулю, моркву, обсмажте до золотистого кольору і викладіть в каструлю з картоплею.
- Тісто чайною ложкою викладіть у киплячий суп, додайте сіль, перець чорний мелений, лавровий лист і варіть п'ять хвилин. Додайт зелень і зніміть із плити.
Поради:
- Якщо ви не дотримуєтеся посту, суп можна приготувати на м'ясному бульйоні.
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