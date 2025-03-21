Категорія
Леді
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Грибний суп із галушками: простий рецепт

Час приготування
1 година
Харчова цінність на 100 г
82 ккал
Автор
Міла КорольоваМіла Корольова
Дата публікації
Перегляди
15
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram
Viber
Грибний суп із галушками: простий рецепт

Грибний суп / Фото: www.credits

З простих продуктів, без м'яса, приготуйте пісний, ароматний і ситний суп.

Цей грибний суп із галушками готується на воді, але за рахунок грибів, моркви, цибулі виходить ароматним та смачним, а ситності страві додадуть галушки, замішані на яйці та борошні.

Інгредієнти

гриби печериці
150 г
картопля
2 шт.
морква
1 шт.
цибуля ріпчаста
1 шт.
вода
120 мл
олія
3 ст. л.
перець чорний мелений
лавровий лист
1 шт.
сіль
зелень (кріп, петрушка)
борошно пшеничне
2-3 ст. л.
яйця
2 шт.
сіль
  1. Картоплю, моркву та цибулю очистіть. Картоплю, цибулю наріжте на дрібні кубики, моркву натріть на велику тертку.
  2. Печериці промийте та наріжте на середні шматочки.
  3. Зелень подрібніть.
  4. Картоплю викладіть у каструлю з окропом і варіть 10 хвилин.
  5. Яйця із сіллю збийте віничком, всипте борошна стільки, щоб тісто вийшло густоти сметани.
  6. У сковороду викладіть гриби і смажте до випарювання рідини, потім влийте олію, додайте цибулю, моркву, обсмажте до золотистого кольору і викладіть в каструлю з картоплею.
  7. Тісто чайною ложкою викладіть у киплячий суп, додайте сіль, перець чорний мелений, лавровий лист і варіть п'ять хвилин. Додайт зелень і зніміть із плити.

Поради:

  • Якщо ви не дотримуєтеся посту, суп можна приготувати на м'ясному бульйоні.

Читайте також:

Лінивий і дуже смачний! Грибний пиріг з лаваша – Рецепти Сніданку з 1+1

Лінивий і дуже смачний! Грибний пиріг з лаваша – Рецепти Сніданку з 1+1

Повʼязані теми:

Наступна публікація