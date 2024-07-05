Гуляш зі свинячого серця: бюджетний рецепт смачної гарячої страви

Приготувати смачну та корисну страву можна з недорогих продуктів. Чудовим варіантом буде гуляш зі свинячого серця.
Потрібно просто нарізати серце, ріпчасту цибулю, додати приправи та протушкувати під закритою кришкою 1-1,5 години. Як результат, ви отримаєте чудову страву з підливою, яку можна подати на обід або вечерю до макаронів, рису, картопляного пюре чи будь-яких каш.
Інгредієнти
- серце свиняче
- 500 г
- цибуля ріпчаста
- 2 шт.
- борошно
- 1 ст. л.
- паста томатна
- 1 ст. л.
- лист лавровий
- 1 шт.
- олія
- 40 мл
- паприка мелена солодка
- перець чорний мелений
- сіль
- Ріпчасту цибулю очистьте та наріжте півкільцями.
- Свиняче серце залийте холодною водою на годину. Потім розріжте навпіл та очистьте від плівок і судин. Добре промийте, обсушіть паперовим рушником і наріжте соломкою.
- На розігріту сковороду з олією викладіть серце та обсмажте на великому вогні до золотавого кольору. Додайте цибулю, паприку, перець, борошно та обсмажте ще 1-2 хвилини. Потім влийте гарячу воду (щоб вона покрила м'ясо), покладіть томатну пасту, лавровий лист і посоліть. Доведіть до кипіння, накрийте кришкою і тушкуйте на малому вогні 1-1,5 години.
Порада:
За бажанням можна додати моркву.