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Гуляш зі свинячого серця: бюджетний рецепт смачної гарячої страви

Час приготування
2 години
Харчова цінність на 100 г
150 ккал
Автор
Катерина ТрушКатерина Труш
Дата публікації
Перегляди
11
Час на прочитання
1 хв
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Гуляш зі свинячого серця: бюджетний рецепт смачної гарячої страви

Гуляш зі свинячого серця / Фото: Credits

Приготувати смачну та корисну страву можна з недорогих продуктів. Чудовим варіантом буде гуляш зі свинячого серця.

Потрібно просто нарізати серце, ріпчасту цибулю, додати приправи та протушкувати під закритою кришкою 1-1,5 години. Як результат, ви отримаєте чудову страву з підливою, яку можна подати на обід або вечерю до макаронів, рису, картопляного пюре чи будь-яких каш.

Інгредієнти

серце свиняче
500 г
цибуля ріпчаста
2 шт.
борошно
1 ст. л.
паста томатна
1 ст. л.
лист лавровий
1 шт.
олія
40 мл
паприка мелена солодка
перець чорний мелений
сіль
  1. Ріпчасту цибулю очистьте та наріжте півкільцями.
  2. Свиняче серце залийте холодною водою на годину. Потім розріжте навпіл та очистьте від плівок і судин. Добре промийте, обсушіть паперовим рушником і наріжте соломкою.
  3. На розігріту сковороду з олією викладіть серце та обсмажте на великому вогні до золотавого кольору. Додайте цибулю, паприку, перець, борошно та обсмажте ще 1-2 хвилини. Потім влийте гарячу воду (щоб вона покрила м'ясо), покладіть томатну пасту, лавровий лист і посоліть. Доведіть до кипіння, накрийте кришкою і тушкуйте на малому вогні 1-1,5 години.

Порада:

За бажанням можна додати моркву.

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