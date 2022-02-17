Гуляш: класичний рецепт угорського супу

Якщо, прочитавши назву рецепту, ви уявляєте собі м'ясне рагу в густій підливі, ви помиляєтесь.
Гуляш – це густий і наваристий суп, подарований світові угорськими пастухами, які варили його на багатті із загальнодоступних продуктів. Пізніше він набув популярності в інших країнах і до цього дня його готують майже у всій Європі.
До речі, гуляш – чудове рішення для пікніка. Зваріть його одного разу в казанку на багатті замість звичної юшки і здивуйте всіх.
Інгредієнти:
- 1 кг яловичини
- 1 кг картоплі
- 500 г помідорів
- 3 цибулини
- 3 стручки болгарського перцю
- 100 г сала
- 1 стручок перцю чилі
- 0,5 головки часнику
- 2 столові ложки меленої паприки
- 1 чайна ложка кмину
- 2 лаврові листи
- вода
- сіль
Приготування
Сало дрібно нарізати і смажити доти, поки з нього витопиться весь жир, після чого додати дрібнорубану цибулю і обсмажити її до золотистого кольору.
У готову підсмажку ввести подрібнені часник і перець чилі, мелену паприку та кмин, перемішати та смажити 1-2 хвилини.
Потім додати нарізану невеликими шматочками яловичину, обсмажити м'ясо до утворення рум'яної скоринки, підлити трохи води та тушкувати під кришкою близько 1 години.
Коли м'ясо буде готове, ввести нарізану великими кубиками картоплю і шматочки болгарського перцю, влити стільки гарячої води, щоб вона злегка покрила всі продукти, довести до кипіння і тушкувати до м'якості картоплі.
В останню чергу додати нарізані кубиками помідори.
Майже готовий гуляш посолити, приправити лавровим листом і за слабкого кипіння варити ще 10 хвилин, після чого зняти з вогню і дати настоятися близько 15 хвилин.
На замітку
Для надання гуляшу особливого аромату купіть копчене сало та копчену паприку.
Щоб готова страва мала більш ошатний вигяд і викликала більший апетит, використовуйте болгарський перець різних кольорів.
Гостроту гуляша регулюйте за смаком.
В Угорщині місцеві господині часто готують гуляш ыз чипетками — маленькими, завбільшки з ніготь галушками з крутого тіста, в яке під час замішування іноді додають часник, зелень або паприку.
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