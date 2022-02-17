Гуляш: класичний рецепт угорського супу

Якщо, прочитавши назву рецепту, ви уявляєте собі м'ясне рагу в густій підливі, ви помиляєтесь.

Гуляш – це густий і наваристий суп, подарований світові угорськими пастухами, які варили його на багатті із загальнодоступних продуктів. Пізніше він набув популярності в інших країнах і до цього дня його готують майже у всій Європі.

До речі, гуляш – чудове рішення для пікніка. Зваріть його одного разу в казанку на багатті замість звичної юшки і здивуйте всіх.

Інгредієнти:

1 кг яловичини

1 кг картоплі

500 г помідорів

3 цибулини

3 стручки болгарського перцю

100 г сала

1 стручок перцю чилі

0,5 головки часнику

2 столові ложки меленої паприки

1 чайна ложка кмину

2 лаврові листи

вода

сіль

Приготування

Сало дрібно нарізати і смажити доти, поки з нього витопиться весь жир, після чого додати дрібнорубану цибулю і обсмажити її до золотистого кольору.

У готову підсмажку ввести подрібнені часник і перець чилі, мелену паприку та кмин, перемішати та смажити 1-2 хвилини.

Потім додати нарізану невеликими шматочками яловичину, обсмажити м'ясо до утворення рум'яної скоринки, підлити трохи води та тушкувати під кришкою близько 1 години.

Коли м'ясо буде готове, ввести нарізану великими кубиками картоплю і шматочки болгарського перцю, влити стільки гарячої води, щоб вона злегка покрила всі продукти, довести до кипіння і тушкувати до м'якості картоплі.

В останню чергу додати нарізані кубиками помідори.

Майже готовий гуляш посолити, приправити лавровим листом і за слабкого кипіння варити ще 10 хвилин, після чого зняти з вогню і дати настоятися близько 15 хвилин.

На замітку

Для надання гуляшу особливого аромату купіть копчене сало та копчену паприку.

Щоб готова страва мала більш ошатний вигяд і викликала більший апетит, використовуйте болгарський перець різних кольорів.

Гостроту гуляша регулюйте за смаком.

В Угорщині місцеві господині часто готують гуляш ыз чипетками — маленькими, завбільшки з ніготь галушками з крутого тіста, в яке під час замішування іноді додають часник, зелень або паприку.

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