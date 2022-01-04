Гуска з яблуками: традиційний рецепт в екостилі

Гуска з яблуками: традиційний рецепт в екостилі

Вже традиційно моя головна страва на Різдво та новий рік – запечений птах. Це може бути не лише гуска, а й качка, індичка, курка, дичина.

Екоактивістка, засновниця компанії Glossary Organic Products та екофонду Glossary Foundation Анастасія Цибуляк поділилася рецептом традиційної різдвяної страви.

Інгредієнти (на 6 порцій)

2-3 кг гуски

6 шт. кисло-солодких зелених яблук

250 мл меду

2 ч. л. товченого кмину

мелений чорний перець

сіль

Спосіб приготування

1. З яблук видалити серцевину з насінням, але шкірку не очищати.

2. Патрану гуску рясно натерти сіллю, перцем і кмином зсередини та зовні.

3. Підготовлені яблука покласти всередину гуски, зашити очеревину.

4. Гуску обмастити медом, викласти на змащений маслом лист спинкою донизу і запікати двадцять хвилин у розігрітій до 180 градусів духовці, поки не зарум'яниться.

5. Зменшити температуру в духовці до 120 градусів і запікати ще дві години, періодично поливаючи гуску соком, що виділився.

6. Подавати гуску повністю, видаливши нитки і обклавши яблуками, або нарізати порційними шматочками і до кожного покласти яблуко з начинки.

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