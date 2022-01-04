Гуска з яблуками: традиційний рецепт в екостилі

Вже традиційно моя головна страва на Різдво та новий рік – запечений птах. Це може бути не лише гуска, а й качка, індичка, курка, дичина.
Екоактивістка, засновниця компанії Glossary Organic Products та екофонду Glossary Foundation Анастасія Цибуляк поділилася рецептом традиційної різдвяної страви.
Інгредієнти (на 6 порцій)
- 2-3 кг гуски
- 6 шт. кисло-солодких зелених яблук
- 250 мл меду
- 2 ч. л. товченого кмину
- мелений чорний перець
- сіль
Спосіб приготування
1. З яблук видалити серцевину з насінням, але шкірку не очищати.
2. Патрану гуску рясно натерти сіллю, перцем і кмином зсередини та зовні.
3. Підготовлені яблука покласти всередину гуски, зашити очеревину.
4. Гуску обмастити медом, викласти на змащений маслом лист спинкою донизу і запікати двадцять хвилин у розігрітій до 180 градусів духовці, поки не зарум'яниться.
5. Зменшити температуру в духовці до 120 градусів і запікати ще дві години, періодично поливаючи гуску соком, що виділився.
6. Подавати гуску повністю, видаливши нитки і обклавши яблуками, або нарізати порційними шматочками і до кожного покласти яблуко з начинки.
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