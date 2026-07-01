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Галета з черешнею: простий рецепт французької випічки
Це французький відкритий пиріг на основі пісочного тіста з соковитою начинкою.
Готується дуже швидко й просто, не вимагає особливих навичок. Подавайте до кави або чаю.
Інгредієнти:
пшеничне борошно — 200 г;
вершкове масло — 100 г;
курячі яйця — 1 шт;
цукор — 2 ст. л.;
холодна вода — 5 ст. л.;
сіль — щіпка.
Для начинки:
черешня — 500 г;
кукурудзяний крохмаль — 2 ч. л.;
цукор — 3 ст. л.
Приготування:
Змішайте просіяне борошно з цукром і сіллю, додайте охолоджене вершкове масло та розітріть руками до утворення крихти, влийте воду, швидко замісіть тісто, сформуйте кулю та поставте її в холодильник на 20–30 хвилин.
Черешню помийте, видаліть кісточки, всипте цукор, крохмаль і перемішайте.
Розкачайте тісто на пергаменті в коло, у центр викладіть ягоди, відступаючи від краю на 3–4 сантиметри, злегка загніть краї тіста на начинку, формуючи красиві складки. Краї тіста змастіть збитим яйцем.
Випікайте в заздалегідь розігрітій духовці до 180 градусів 25–30 хвилин, щоб краї підрум’янилися.
Поради:
Цукор у черешню додайте за своїм смаком.