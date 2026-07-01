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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Рецепти
Кількість переглядів
129
Час на прочитання
1 хв

Галета з черешнею: простий рецепт французької випічки

Це французький відкритий пиріг на основі пісочного тіста з соковитою начинкою.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Труш Катерина Труш
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Галета з черешнею

Галета з черешнею / © Credits

Готується дуже швидко й просто, не вимагає особливих навичок. Подавайте до кави або чаю.

Інгредієнти:

  • пшеничне борошно — 200 г;

  • вершкове масло — 100 г;

  • курячі яйця — 1 шт;

  • цукор — 2 ст. л.;

  • холодна вода — 5 ст. л.;

  • сіль — щіпка.

Для начинки:

  • черешня — 500 г;

  • кукурудзяний крохмаль — 2 ч. л.;

  • цукор — 3 ст. л.

Приготування:

  1. Змішайте просіяне борошно з цукром і сіллю, додайте охолоджене вершкове масло та розітріть руками до утворення крихти, влийте воду, швидко замісіть тісто, сформуйте кулю та поставте її в холодильник на 20–30 хвилин.

  2. Черешню помийте, видаліть кісточки, всипте цукор, крохмаль і перемішайте.

  3. Розкачайте тісто на пергаменті в коло, у центр викладіть ягоди, відступаючи від краю на 3–4 сантиметри, злегка загніть краї тіста на начинку, формуючи красиві складки. Краї тіста змастіть збитим яйцем.

  4. Випікайте в заздалегідь розігрітій духовці до 180 градусів 25–30 хвилин, щоб краї підрум’янилися.

Поради:

  • Цукор у черешню додайте за своїм смаком.

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Дата публікації
Кількість переглядів
129
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