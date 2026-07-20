Галета з чорницями: рецепт ніжного десерту

Галета з чорницями tiktok.com/@anna_didus

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Літо створене для простих, красивих і смачних десертів. Фудблогерка anna_didus розповіла про рецепт домашньої галети з чорницями — легкої, ароматної та ідеальної до чашки кави чи вечірнього чаювання. Рецепт поєднує ніжне сирне тісто, соковиту ягідну начинку та той самий затишний смак домашньої випічки.

Інгредієнти

Для тіста

Кисломолочний сир — 180 г

Вершкове масло — 90 г

Яйце — 1 шт.

Сіль — дрібка

Цукор — 1 ст. л

Ванільний цукор — 10 г

Розпушувач — 1 ч. л

Борошно — 150 г

Для начинки та декору

Чорниця

Цукрова пудра — 2 ст. л

Кукурудзяний крохмаль — 1 ст. л

М’ята

Жовток — 1 шт.

Галета з чорницями tiktok.com/@anna_didus

Приготувати

Приготуйте сирне тісто, поєднайте кисломолочний сир, вершкове масло, яйце, сіль, цукор, ванільний цукор, розпушувач і борошно. Перед розкачуванням викладіть тісто на силіконізований пергамент. Розкачуйте його вже безпосередньо на ньому, так буде легше сформувати галету та перенести її у форму чи на деко. Для начинки змішайте чорницю з цукровою пудрою та кукурудзяним крохмалем. Викладіть ягідну начинку у центр тіста, залиште краї вільними, а потім загорніть краї галети всередину. Змастіть краї збитим жовтком, саме він подарує випічці красиву золотисту скоринку. Випікайте галету за температури 180°C протягом 30–40 хв. Перед подачею прикрасьте свіжою м’ятою.

Кількість чорниці можна обирати на власний смак — головне, щоб ягоди добре помістилися всередині галети.

Літня галета з чорницями — це той випадок, коли домашня випічка має вишуканий вигляд, але готується без зайвого клопоту. Ніжне сирне тісто, ароматні ягоди та легка м’ятна свіжість створюють десерт, який хочеться подавати босоніж на терасі, ділитися з близькими та зберігати у своїй кулінарній колекції.

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