Галета з грушею та сиром камамбер: рецепт вишуканого домашнього десерту

Галета з грушею та сиром камамбер / © Credits

Подайте галету теплою як закуску до вина або як десерт.

Пісочне тісто:

Начинка:

У просіяне борошно всипте сіль, натріть на тертці холодне вершкове масло та перетріть до утворення дрібної крихти.

Влийте воду і швидко замісіть тісто, загорніть у харчову плівку та поставте в холодильник на 20–30 хвилин.

Груші помийте, видаліть серцевину та наріжте тонкими пластинками, так само наріжте й камамбер.

Жовток яйця з молоком збийте виделкою.

Подрібніть волоські горіхи.

Тісто розкачайте на аркуші пергаменту у форму кола товщиною 3–4 міліметри.

У центр тіста викладіть камамбер і груші, чергуючи їх між собою, відступаючи від країв на 3–5 сантиметрів.

Загорніть вільні краї тіста на начинку та змастіть яйцем.