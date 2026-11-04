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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Рецепти
Кількість переглядів
197
Час на прочитання
1 хв

Галета з грушею та сиром камамбер: рецепт вишуканого домашнього десерту

Це вишуканий домашній десерт, у якому поєднуються хрустке тісто, ароматна соковита груша, сир камамбер та мед.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Труш Катерина Труш
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Галета з грушею та сиром камамбер

Галета з грушею та сиром камамбер / © Credits

Подайте галету теплою як закуску до вина або як десерт.

Інгредієнти:

Пісочне тісто:

  • пшеничне борошно — 200 г;

  • вершкове масло — 120 г;

  • вода (крижана) — 3 ст. л.;

  • сіль.

Начинка:

  • груша — 2–3 шт.;

  • сир камамбер — 125 г;

  • мед — 2 ст. л.;

  • волоські горіхи — 1 ст. л.;

  • яйця (жовток) — 1 шт.;

  • молоко — 1 ст. л.

Приготування:

  1. У просіяне борошно всипте сіль, натріть на тертці холодне вершкове масло та перетріть до утворення дрібної крихти.

  2. Влийте воду і швидко замісіть тісто, загорніть у харчову плівку та поставте в холодильник на 20–30 хвилин.

  3. Груші помийте, видаліть серцевину та наріжте тонкими пластинками, так само наріжте й камамбер.

  4. Жовток яйця з молоком збийте виделкою.

  5. Подрібніть волоські горіхи.

  6. Тісто розкачайте на аркуші пергаменту у форму кола товщиною 3–4 міліметри.

  7. У центр тіста викладіть камамбер і груші, чергуючи їх між собою, відступаючи від країв на 3–5 сантиметрів.

  8. Загорніть вільні краї тіста на начинку та змастіть яйцем.

  9. Випікайте у заздалегідь розігрітій духовці до 190 градусів протягом 25–30 хвилин до золотистого кольору. Гарячу галету полийте медом і посипте волоськими горіхами.

Поради:

  • У пісочне тісто можна додати ванільний цукор.

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