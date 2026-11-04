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Галета з грушею та сиром камамбер: рецепт вишуканого домашнього десерту
Це вишуканий домашній десерт, у якому поєднуються хрустке тісто, ароматна соковита груша, сир камамбер та мед.
Подайте галету теплою як закуску до вина або як десерт.
Інгредієнти:
Пісочне тісто:
пшеничне борошно — 200 г;
вершкове масло — 120 г;
вода (крижана) — 3 ст. л.;
сіль.
Начинка:
груша — 2–3 шт.;
сир камамбер — 125 г;
мед — 2 ст. л.;
волоські горіхи — 1 ст. л.;
яйця (жовток) — 1 шт.;
молоко — 1 ст. л.
Приготування:
У просіяне борошно всипте сіль, натріть на тертці холодне вершкове масло та перетріть до утворення дрібної крихти.
Влийте воду і швидко замісіть тісто, загорніть у харчову плівку та поставте в холодильник на 20–30 хвилин.
Груші помийте, видаліть серцевину та наріжте тонкими пластинками, так само наріжте й камамбер.
Жовток яйця з молоком збийте виделкою.
Подрібніть волоські горіхи.
Тісто розкачайте на аркуші пергаменту у форму кола товщиною 3–4 міліметри.
У центр тіста викладіть камамбер і груші, чергуючи їх між собою, відступаючи від країв на 3–5 сантиметрів.
Загорніть вільні краї тіста на начинку та змастіть яйцем.
Випікайте у заздалегідь розігрітій духовці до 190 градусів протягом 25–30 хвилин до золотистого кольору. Гарячу галету полийте медом і посипте волоськими горіхами.
Поради:
У пісочне тісто можна додати ванільний цукор.