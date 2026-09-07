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Галета з яблуками та корицею: рецепт десерту, який готується за лічені хвилини
Це простий і швидкий пиріг, який готується за лічені хвилини.
Приготування не займе у вас багато часу, а результат порадує вас і ваших близьких.
Інгредієнти:
пшеничне борошно — 200 г;
вершкове масло — 100 г;
холодна вода — 4 ст. л.;
сіль — щіпка.
Для начинки:
яблука — 3 шт
цукор — 2 ст. л.;
кориця за смаком.
Приготування:
Холодне вершкове масло з просіяним борошном розітріть до утворення крихти, влийте воду, додайте сіль і швидко замісіть тісто, загорніть у плівку та поставте в холодильник на 30 хвилин.
Яблука очистіть від шкірки, видаліть серцевину та наріжте скибочками.
Охолоджене тісто розкачайте в коло на пергаменті, викладіть яблука в центр, не доходячи трохи до країв, посипте цукром, корицею, потім загніть краї тіста на начинку і злегка притисніть.
Випікайте у заздалегідь розігрітій духовці при температурі 190 градусів протягом 35–40 хвилин.
Поради:
Вода має бути крижаною.