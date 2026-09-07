Галета з яблуками та корицею: рецепт десерту, який готується за лічені хвилини

Звичайний віник наші предки сприймали не лише як предмет для прибирання. У народних віруваннях йому приписували особливу силу: вважалося, що він здатен впливати на атмосферу оселі, добробут і стосунки між людьми. Саме тому важливим було навіть те, де зберігати віник у домі.