ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Рецепти
Кількість переглядів
6
Час на прочитання
1 хв

Галета з яблуками та корицею: рецепт десерту, який готується за лічені хвилини

Це простий і швидкий пиріг, який готується за лічені хвилини.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Труш Катерина Труш
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
Галета з яблуками та корицею

Галета з яблуками та корицею / © Credits

Приготування не займе у вас багато часу, а результат порадує вас і ваших близьких.

Інгредієнти:

  • пшеничне борошно — 200 г;

  • вершкове масло — 100 г;

  • холодна вода — 4 ст. л.;

  • сіль — щіпка.

Для начинки:

  • яблука — 3 шт

  • цукор — 2 ст. л.;

  • кориця за смаком.

Приготування:

  1. Холодне вершкове масло з просіяним борошном розітріть до утворення крихти, влийте воду, додайте сіль і швидко замісіть тісто, загорніть у плівку та поставте в холодильник на 30 хвилин.

  2. Яблука очистіть від шкірки, видаліть серцевину та наріжте скибочками.

  3. Охолоджене тісто розкачайте в коло на пергаменті, викладіть яблука в центр, не доходячи трохи до країв, посипте цукром, корицею, потім загніть краї тіста на начинку і злегка притисніть.

  4. Випікайте у заздалегідь розігрітій духовці при температурі 190 градусів протягом 35–40 хвилин.

Поради:

  • Вода має бути крижаною.

Пов’язані теми

Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie