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Галета з тіста філо: рецепт хрумкої випічки
У світі випічки є чимало способів поєднати ніжність начинки з хрусткою скоринкою. Але один із найелегантніших та найлегших варіантів — це галета з тіста філо.
Тонке, майже прозоре тісто, яке буквально тане у роті, ідеально підходить для створення делікатних десертів. У поєднанні з кремовим сиром та ягодами ця випічка стає не просто солодощами, а справжньою кулінарною поезією. Про рецепт цієї чарівної страви розповіли на сторінці dushevna_kuhnya.
Інгредієнти
- Тісто філо
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- Крем-сир
- 100 г
- Цукор (або мед)
- 2 ст. л
- Червона смородина
- 100 г
- Ванільний цукор
- 1 ч. л
- Олія
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- Цукрова пудра
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Приготування
У мисці змішайте крем-сир, цукор і ванільний цукор до однорідної кремової маси.
Підготуйте листи філо: обережно змастіть кожен олією (це надасть хрусткості) та викладіть один на одного, щоб утворити подвійний шар.
У центр викладіть сирну начинку, а зверху — ягідки.
Загорніть краї тіста до середини — вільно, не надто щільно. Можна також скрутити рулетом для іншої форми подачі.
Перекладіть на пергамент і випікайте за 180°C близько 15–20 хв, поки тісто не стане золотистим і хрумким.
Дайте трохи охолонути. Прикрасіть цукровою пудрою чи полийте медом перед подачею.
Поради:
Якщо використовуєте заморожені ягоди, краще трохи розморозити та відтиснути зайвий сік — інакше тісто може розмокнути.
Тісто філо швидко підсихає, тому тримайте листи накритими чистим вологим рушником, поки працюєте з начинкою.
Сир можна замінити на маскарпоне, якщо хочете отримати ніжніший смак.
Подавайте галету теплою, з кулькою ванільного морозива чи ложкою йогурту — і вона перетвориться на вишуканий десерт для будь-якого вечора.