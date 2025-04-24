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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Рецепти
Кількість переглядів
131
Час на прочитання
1 хв

Галета з тіста філо: рецепт хрумкої випічки

У світі випічки є чимало способів поєднати ніжність начинки з хрусткою скоринкою. Але один із найелегантніших та найлегших варіантів — це галета з тіста філо.

Автор публікації
Фото автора: Станіслава Бондаренко Станіслава Бондаренко
Час приготування
30 хвилин
Харчова цінність на 100 г
180 ккал
Галета з тіста філо

Галета з тіста філо / © Credits

Тонке, майже прозоре тісто, яке буквально тане у роті, ідеально підходить для створення делікатних десертів. У поєднанні з кремовим сиром та ягодами ця випічка стає не просто солодощами, а справжньою кулінарною поезією. Про рецепт цієї чарівної страви розповіли на сторінці dushevna_kuhnya.

Інгредієнти

Тісто філо
Крем-сир
100 г
Цукор (або мед)
2 ст. л
Червона смородина
100 г
Ванільний цукор
1 ч. л
Олія
Цукрова пудра

Приготування

  1. У мисці змішайте крем-сир, цукор і ванільний цукор до однорідної кремової маси.

  2. Підготуйте листи філо: обережно змастіть кожен олією (це надасть хрусткості) та викладіть один на одного, щоб утворити подвійний шар.

  3. У центр викладіть сирну начинку, а зверху — ягідки.

  4. Загорніть краї тіста до середини — вільно, не надто щільно. Можна також скрутити рулетом для іншої форми подачі.

  5. Перекладіть на пергамент і випікайте за 180°C близько 15–20 хв, поки тісто не стане золотистим і хрумким.

  6. Дайте трохи охолонути. Прикрасіть цукровою пудрою чи полийте медом перед подачею.

Поради:

  • Якщо використовуєте заморожені ягоди, краще трохи розморозити та відтиснути зайвий сік — інакше тісто може розмокнути.

  • Тісто філо швидко підсихає, тому тримайте листи накритими чистим вологим рушником, поки працюєте з начинкою.

  • Сир можна замінити на маскарпоне, якщо хочете отримати ніжніший смак.

Подавайте галету теплою, з кулькою ванільного морозива чи ложкою йогурту — і вона перетвориться на вишуканий десерт для будь-якого вечора.

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Дата публікації
Кількість переглядів
131
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