Галета з тіста філо: рецепт хрумкої випічки

Галета з тіста філо / © Credits

Реклама

Тонке, майже прозоре тісто, яке буквально тане у роті, ідеально підходить для створення делікатних десертів. У поєднанні з кремовим сиром та ягодами ця випічка стає не просто солодощами, а справжньою кулінарною поезією. Про рецепт цієї чарівної страви розповіли на сторінці dushevna_kuhnya.

Інгредієнти Тісто філо Крем-сир 100 г Цукор (або мед) 2 ст. л Червона смородина 100 г Ванільний цукор 1 ч. л Олія Цукрова пудра

Приготування

У мисці змішайте крем-сир, цукор і ванільний цукор до однорідної кремової маси. Підготуйте листи філо: обережно змастіть кожен олією (це надасть хрусткості) та викладіть один на одного, щоб утворити подвійний шар. У центр викладіть сирну начинку, а зверху — ягідки. Загорніть краї тіста до середини — вільно, не надто щільно. Можна також скрутити рулетом для іншої форми подачі. Перекладіть на пергамент і випікайте за 180°C близько 15–20 хв, поки тісто не стане золотистим і хрумким. Дайте трохи охолонути. Прикрасіть цукровою пудрою чи полийте медом перед подачею.

Поради:

Якщо використовуєте заморожені ягоди, краще трохи розморозити та відтиснути зайвий сік — інакше тісто може розмокнути.

Тісто філо швидко підсихає, тому тримайте листи накритими чистим вологим рушником, поки працюєте з начинкою.

Сир можна замінити на маскарпоне, якщо хочете отримати ніжніший смак.

Подавайте галету теплою, з кулькою ванільного морозива чи ложкою йогурту — і вона перетвориться на вишуканий десерт для будь-якого вечора.

Реклама