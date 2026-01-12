Галушки у формі зірок: рецепт української класики у новому форматі

Галушки у формі зірок tiktok.com_@bude_smachno_razom

Галушки — одна з найдавніших страв української кухні. Історики гастрономії зазначають, що їх готували ще з часів Київської Русі, адже основні інгредієнти — борошно, кисломолочні продукти та вода були доступні у кожній селянській хаті, про це та про їхній рецепт розповіли на сторінці Буде смачно разом. Традиційно галушки подавали:

як самостійну страву — зі шкварками, сметаною чи цибулею;

як доповнення до борщу, щоб зробити обід ситнішим;

у святкові дні — з м’ясною чи грибною підливою.

Інгредієнти

борошно 500 г

кефір або кисляк 350 мл

сода 1 ч. л

сіль

Подача

підчеревина

цибуля

сметана

Приготування

Замішайте тісто. У глибокій мисці змішайте борошно, сіль і соду. Влийте кефір і замісіть м’яке, еластичне тісто, яке не липне до рук. Сформуйте кулю та дайте тісту «відпочити» 5–10 хв, це зробить галушки ніжнішими. Сформуйте зірочки. Розкачайте тісто пластом середньої товщини. За допомогою формочки виріжте галушки, так вони вийдуть акуратними та однаковими за розміром. Готуйте на парі. Поставте каструлю з водою на вогонь. Зверху встановіть велике металеве сито так, щоб воно не торкалося води. Змастіть сито олією, викладіть галушки та накрийте кришкою. Готуйте на парі приблизно 5 хв, залежно від розміру.

Подача

Галушки універсальні, тож саме у цьому їхня сила. Подавайте їх:

зі смаженою цибулею та шкварками;

зі сметаною — ніжно та по-домашньому;

з м’ясною чи грибною підливою — для ситної вечері;

як додаток до борщу — за старовинною традицією.

Можна прикрасити страву кропом або подати порційно, це матиме особливо затишний вигляд.

Такі галушки — це не просто страва. Це спосіб уповільнитися, зібрати родину за одним столом і передати традицію далі. У світі, де тренди змінюються щосезону, такі рецепти залишаються поза часом.