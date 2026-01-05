ТСН у соціальних мережах

Рецепти
89
1 хв

Гарбузові кекси: рецепт корисної випічки

Приготуйте незвичайні корисні кекси на основі гарбузового пюре.

Катерина Труш
Час приготування
1 год. 10 хв.
Харчова цінність на 100 г
176 ккал
Гарбузові кекси

Гарбузові кекси / © Credits

Вони виходять смачними, в міру солодкими. Цей десерт сподобається навіть тим дітям, які взагалі не люблять гарбуз. Подайте з молоком або до чаю.

Інгредієнти

гарбуз
200 г
борошно пшеничне
150 г
яйця курячі
2 шт.
цукор
4 ст. л.
олія
80 г
розпушувач
1 ч. л.
кориця
0,5 ч. л.
сіль
щіпка

  1. Очищений гарбуз наріжте середніми кубиками, залийте невеликою кількістю води і варіть на середньому вогні 15 хвилин до м'якості. Воду злийте, гарбуз пробийте блендером до пюреподібного стану.

  2. Яйця з цукром і сіллю збийте віничком. Додайте гарбузове пюре, олію, корицю, всипте просіяне борошно з розпушувачем і перемішайте. Тісто розкладіть у формочки на 2/3 висоти.

  3. Випікайте в заздалегідь розігрітій духовці до 180 градусів 35 хвилин. Готовність перевірте дерев'яною паличкою.

Поради:

  • Готові кекси за бажання можна посипати цукровою пудрою.

89
