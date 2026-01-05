- Дата публікації
-
- Категорія
- Рецепти
- Кількість переглядів
- 89
- Час на прочитання
- 1 хв
Гарбузові кекси: рецепт корисної випічки
Приготуйте незвичайні корисні кекси на основі гарбузового пюре.
Вони виходять смачними, в міру солодкими. Цей десерт сподобається навіть тим дітям, які взагалі не люблять гарбуз. Подайте з молоком або до чаю.
Інгредієнти
- гарбуз
- 200 г
- борошно пшеничне
- 150 г
- яйця курячі
- 2 шт.
- цукор
- 4 ст. л.
- олія
- 80 г
- розпушувач
- 1 ч. л.
- кориця
- 0,5 ч. л.
- сіль
- щіпка
Очищений гарбуз наріжте середніми кубиками, залийте невеликою кількістю води і варіть на середньому вогні 15 хвилин до м'якості. Воду злийте, гарбуз пробийте блендером до пюреподібного стану.
Яйця з цукром і сіллю збийте віничком. Додайте гарбузове пюре, олію, корицю, всипте просіяне борошно з розпушувачем і перемішайте. Тісто розкладіть у формочки на 2/3 висоти.
Випікайте в заздалегідь розігрітій духовці до 180 градусів 35 хвилин. Готовність перевірте дерев'яною паличкою.
Поради:
Готові кекси за бажання можна посипати цукровою пудрою.