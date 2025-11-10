- Дата публікації
Гарбузові мафіни без цукру: рецепт осіннього десерту
Осінь — час гарбузів, ароматної випічки та тихого затишку вдома з чашкою чаю. Але хто сказав, що осінні десерти обов’язково мають бути «важкими».
На сторінці Ask Edith розповіли про рецепт, який ідеально поєднує комфорт і користь — гарбузові мафіни без цукру. Вони ніжні, сонячні та такі ароматні, що навіть не віриться, що там жодного грама цукру.
Цей десерт — справжня магія простих інгредієнтів, де гарбуз і морква дають природну солодкість і яскравий колір, а легка текстура робить мафіни ідеальними як до кави, так і до дитячого сніданку.
Інгредієнти
- яйця
- 2 шт.
- олії без запаху
- 80 мл
- борошно
- 185 г
- гарбузове пюре
- 200 г
- солодка варена морква
- 1 шт.
- меду
- 50 г
- розпушувач
- 10 г
Приготування
Збийте яйця до легкої піни.
Просійте борошно з розпушувачем.
Додайте олію, мед і пюре з гарбуза та моркви. Ретельно вимішайте до однорідного, кремового тіста.
Розлийте у формочки (краще силіконові — не треба змащувати).
Випікайте 30 хв за 160°C.
Коли мафіни охолонуть — насолоджуйтесь! Вони ніжні, пряно-гарбузові, ідеальні навіть без глазурі.
Поради
Хочете зробити мафіни святковими, додайте дрібку меленого імбиру, кориці чи мускатного горіха.
Для текстури — жменю подрібнених горіхів або родзинок.
Якщо не вживаєте мед, спробуйте фінікову пасту: вона дає карамельну нотку та чудово поєднується з гарбузом.
Подавайте з ароматною кавою з корицею, чашкою лате чи трав’яного чаю з чебрецем.