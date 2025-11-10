ТСН у соціальних мережах

Рецепти
43
1 хв

Гарбузові мафіни без цукру: рецепт осіннього десерту

Осінь — час гарбузів, ароматної випічки та тихого затишку вдома з чашкою чаю. Але хто сказав, що осінні десерти обов’язково мають бути «важкими».

Станіслава Бондаренко
1 година
210 ккал
Гарбузові мафіни без цукру tiktok.com_ask_edith

На сторінці Ask Edith розповіли про рецепт, який ідеально поєднує комфорт і користь — гарбузові мафіни без цукру. Вони ніжні, сонячні та такі ароматні, що навіть не віриться, що там жодного грама цукру.

Цей десерт — справжня магія простих інгредієнтів, де гарбуз і морква дають природну солодкість і яскравий колір, а легка текстура робить мафіни ідеальними як до кави, так і до дитячого сніданку.

Інгредієнти

яйця
2 шт.
олії без запаху
80 мл
борошно
185 г
гарбузове пюре
200 г
солодка варена морква
1 шт.
меду
50 г
розпушувач
10 г

Приготування

  1. Збийте яйця до легкої піни.

  2. Просійте борошно з розпушувачем.

  3. Додайте олію, мед і пюре з гарбуза та моркви. Ретельно вимішайте до однорідного, кремового тіста.

  4. Розлийте у формочки (краще силіконові — не треба змащувати).

  5. Випікайте 30 хв за 160°C.

  6. Коли мафіни охолонуть — насолоджуйтесь! Вони ніжні, пряно-гарбузові, ідеальні навіть без глазурі.

Поради

  • Хочете зробити мафіни святковими, додайте дрібку меленого імбиру, кориці чи мускатного горіха.

  • Для текстури — жменю подрібнених горіхів або родзинок.

  • Якщо не вживаєте мед, спробуйте фінікову пасту: вона дає карамельну нотку та чудово поєднується з гарбузом.

Подавайте з ароматною кавою з корицею, чашкою лате чи трав’яного чаю з чебрецем.

43
Наступна публікація

