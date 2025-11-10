Гарбузові мафіни без цукру: рецепт осіннього десерту

Гарбузові мафіни без цукру tiktok.com_ask_edith

На сторінці Ask Edith розповіли про рецепт, який ідеально поєднує комфорт і користь — гарбузові мафіни без цукру. Вони ніжні, сонячні та такі ароматні, що навіть не віриться, що там жодного грама цукру.

Цей десерт — справжня магія простих інгредієнтів, де гарбуз і морква дають природну солодкість і яскравий колір, а легка текстура робить мафіни ідеальними як до кави, так і до дитячого сніданку.

Інгредієнти яйця 2 шт. олії без запаху 80 мл борошно 185 г гарбузове пюре 200 г солодка варена морква 1 шт. меду 50 г розпушувач 10 г

Приготування

Збийте яйця до легкої піни. Просійте борошно з розпушувачем. Додайте олію, мед і пюре з гарбуза та моркви. Ретельно вимішайте до однорідного, кремового тіста. Розлийте у формочки (краще силіконові — не треба змащувати). Випікайте 30 хв за 160°C. Коли мафіни охолонуть — насолоджуйтесь! Вони ніжні, пряно-гарбузові, ідеальні навіть без глазурі.

Поради

Хочете зробити мафіни святковими, додайте дрібку меленого імбиру, кориці чи мускатного горіха.

Для текстури — жменю подрібнених горіхів або родзинок.

Якщо не вживаєте мед, спробуйте фінікову пасту: вона дає карамельну нотку та чудово поєднується з гарбузом.

Подавайте з ароматною кавою з корицею, чашкою лате чи трав’яного чаю з чебрецем.