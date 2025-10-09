Гарбузові мафіни з крем-сиром: рецепт ароматної осінньої випічки

Гарбузові мафіни з крем-сиром / © Credits

Гарбуз — справжній символ цієї пори року тож якщо ви шукаєте ідеальний осінній десерт, зверніть увагу на гарбузові мафіни з ніжною сирною начинкою. Цей рецепт від iramsfoodstory підкорює серця всіх, хто хоча б раз спробував їх спекти.

Поєднання ніжного гарбузового тіста, пряних нот кориці, мускатного горіха та вершкового крем-сиру створює баланс аромату й текстури, якого так бракує звичайним мафінам. До того ж ця випічка — чудова альтернатива гарбузовому пирогу, бо готується швидше, зручна у подачі та має святковий вигляд навіть без додаткового декору. Ідеальна для сніданку, чаю чи як домашній десерт до вечірнього серіалу.

Інгредієнти

Тісто

гарбузового пюре 450 г

пшеничне борошно 240 г

олія без запаху 55 г

розтоплене вершкове масло 60 г

коричневий цукор 100 г

білий цукор 150 г

яйця 2 шт.

сіль

сода ¾ ч. л

розпушувач ½ ч. л

ванільний екстракт 1 ст. л

сметана чи грецький йогурт 80 г

кориця 1 ч. л

суміш спецій для гарбуза чи мускатний горіх, гвоздика та імбир ¾ ч. л

Крем-сирна начинка

крем-сир 226 г

цукор 75 г

кукурудзяний крохмаль 1 ч. л

ванільний екстракт 1 ч. л

лимонний сік 1 ч. л

сметана 30 г

яйця 1 шт.

Приготування тіста

У великій мисці збийте яйця з коричневим цукром 1–2 хв. Додайте білий цукор, олію та розтоплене масло, перемішайте. Долийте ваніль, гарбузове пюре та сметану, ретельно перемішайте до однорідної консистенції. В окремій мисці змішайте сухі інгредієнти: борошно, сіль, спеції, розпушувач і соду. Поступово введіть суху суміш у вологу, перемішайте лопаткою, але не перебивайте тісто, щоб мафіни залишилися повітряними.

Приготування крем-сирної начинки

Збийте крем-сир із цукром до м’якої текстури. Додайте крохмаль, ваніль, лимонний сік, сметану та яйце. Збивайте до повної однорідності.

Формування та випікання

Розігрійте духовку до 220°C. Викладіть паперові формочки у форму для мафінів. На дно кожної форми налийте трохи гарбузового тіста. Додайте ложку сирної начинки (зручно робити це кулінарним мішком). Накрийте зверху ще тонким шаром гарбузового тіста. Спершу випікайте 5 хв за 220°C, потім зменште температуру до 190°C і випікайте ще 15–18 хв, доки мафіни не стануть золотистими.

Перевірте готовність дерев’яною шпажкою, якщо вона виходить сухою, мафіни готові. Дайте охолонути перед подачею та насолоджуйтесь м’якою текстурою та ароматом осені.

Поради

Якщо хочете насиченіший смак, додайте до тіста дрібку імбиру чи мускатного горіха.

Мафіни можна посипати коричневим цукром або горіхами перед випіканням, тоді отримаєте хрустку скоринку.

Зберігайте у холодильнику до 4 днів або заморозьте, вони чудово розігріваються мікрохвильовкою.

Ці мафіни — більше, ніж просто випічка. Вони створюють атмосферу домашнього тепла, коли надворі вже холодно. Ідеальні до гарячої кави, лате з корицею чи какао з маршмелоу.