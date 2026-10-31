Гарбузові цукати: як приготувати вдома з цитрусовою цедрою та пряним сиропом

цукати з гарбуза tiktok.com_@ptashka77

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Восени гарбуз стає справжньою зіркою кухні, з нього готують крем-супи, запіканки, пироги та каші. Проте є ще один спосіб використати цей сезонний овоч, а саме, зробити домашні цукати, які можна подавати до чаю, додавати у випічку чт брати із собою як солодкий перекус.

Про рецепт приготування домашнього смаколика розповіли на сторінці ptashka77. Секрет смаку у поєднанні гарбуза із цедрою апельсина та лимона, а також у пряному сиропі з ваніллю та корицею.

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Інгредієнти

Для цукатів

гарбуз — 2 кг

цедра 1 апельсина

цедра 1 лимона

сік ½ лимона

сік ½ апельсина

Для сиропу

вода — 200 мл

цукор — 600 г

ванільний цукор — 10 г

кориця — 2 палички

бодян — 1 зірочка

Для обвалювання

цукрова пудра

крохмаль

цукати з гарбуза tiktok.com_@ptashka77

Приготування

Очистьте гарбуз від шкірки та насіння, а м’якуш наріжте приблизно однаковими кубиками. Бажано, щоб шматочки були подібного розміру, так вони рівномірніше просочаться сиропом і висохнуть. У каструлі змішайте воду, цукор і ванільний цукор. Додайте цедру апельсина та лимона, сік половини апельсина та половини лимона. За бажанням покладіть палички кориці та зірочку бодяну. Доведіть суміш до кипіння, помішуйте, щоб цукор розчинився. Гарячим сиропом залийте підготовлений гарбуз. Не дивуйтеся, якщо рідини спочатку здаватиметься замало. Під час нагрівання гарбуз виділяє сік, тому об’єм рідини збільшиться. Поставте каструлю на вогонь і після закипання проваріть гарбуз приблизно 1,5–2 хв. Потім зніміть із плити та дайте шматочкам повністю охолонути. Повторіть цей процес 3 рази: коротке кип’ятіння — повне охолодження. Так гарбуз поступово просочуватиметься сиропом і набуватиме насиченого солодкого смаку. Важливо не переварити шматочки, бо вони мають зберігати форму, а не перетворитися на пюре. Дістаньте шматочки гарбуза із сиропу та викладіть на пергамент або силіконовий килимок в один шар. Сушити можна в електросушарці чи духовці. Авторка використовує газову духовку за температури близько 50°C і залишає дверцята трохи прочиненими. Час сушіння залежить від розміру шматочків, соковитості гарбуза та особливостей духовки, тому орієнтуйтеся не лише на годинник, а й на готовність. Цукати мають стати щільними, не надто вологими, проте залишатися приємними для жування. Потім змішайте цукрову пудру з крохмалем у пропорції 1:1. Готові охолоджені цукати обваляйте у суміші, щоб шматочки менше злипалися та мали приємну суху поверхню. Перед пакуванням переконайтеся, що вони повністю охололи та достатньо висохли. Зберігайте цукати у чистій сухій герметичній тарі, у прохолодному місці, захищеному від вологи. Термін зберігання залежить від ступеня сушіння та умов зберігання.

Не виливайте сироп

Після приготування цукатів залишиться ароматний цитрусово-пряний сироп. Не поспішайте його виливати, бо він чудово підійде для просочування бісквітів, поливання млинців, оладок або домашніх сирників.

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Його також можна додавати до напоїв або використовувати для інших десертів. Завдяки апельсину, лимону та кориці сироп має насичений аромат і допомагає надати звичайним стравам осіннього настрою.

Відео рецепта дивіться за посиланням.

Домашні гарбузові цукати — чудовий варіант для тих, хто любить готувати сезонні смаколики власноруч. Гарбуз, цитрусові, ваніль і кориця створюють яскраве поєднання, а залишки сиропу можна використати для інших десертів.

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