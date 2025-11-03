Гарбузово-кавовий торт: рецепт ароматного осіннього десерту

Гарбузово-кавовий торт / © Associated Press

Осінь — час, коли гарбуз стає головним героєм не лише на кухні, а й у наших серцях. І якщо ви досі думали, що цей овоч — лише для крем-супів чи запіканок, спробуйте його в кавовому торті. На сторінці the sapor розповіли про десерт, який поєднує ніжність гарбуза, пряність кориці та легку кислинку вершкового крему. Ідеальний супровід до лате та довгих вечорів із книжкою.

Інгредієнти

Начинка з кориці

цукор — 68 г

кукурудзяний крохмаль — 15 г

кориця — 2 ч. л.

Крамбл (посипання)

борошно — 115 г

цукор — 55 г

коричневий цукор — 40 г

вершкове масло — 58 г

кориця — 1 ч. л.

Тісто

борошно — 220 г

цукор — 200 г

коричневий цукор — 60 г

гарбузове пюре — 300 г

вершкове масло — 113 г

яйця — 2 шт.

пахта — 65 мл

сметана — 60 г

розпушувач — 8 г

сода — 2 г

кориця 2 ч. л.

приправа для гарбузового пирога — 2 ч. л.

мускатний горіх — ¼ ч. л.

екстракт ванілі — 1 ч. л.

духмяний перець

сіль

Глазур

вершковий сир — 56 г

вершкове масло — 14 г

цукрова пудра — 100 г

молоко — 16 г

ваніль — ½ ч. л.

Приготування

Розігрійте духовку до 180°C. Застеліть форму для торта пергаментом і змастіть маслом. Підготуйте крамбл: змішайте борошно, цукор, коричневий цукор і корицю. Влийте розтоплене масло та перемішайте до утворення крихт. Поставте до холодильника. Змішайте сухі інгредієнти: борошно, розпушувач, соду й сіль. У великій мисці збийте масло з обома видами цукру до пухкої консистенції. Додайте яйця, потім гарбузове пюре і ваніль. Вмішайте пахту, сметану, спеції та обережно додайте суху суміш. Не перебивайте, адже тісто має залишатися ніжним. Половину тіста викладіть до форми, зверху посипте коричною начинкою, потім додайте решту тіста. Завершіть крамблом і рівномірно розподіліть зверху. Випікайте 55–60 хв, доки шпажка не виходитиме з кількома вологими крихтами. Дайте охолонути 30–45 хв і полийте глазур’ю з вершкового сиру.

Поради

Використовуйте домашнє гарбузове пюре, воно має насиченіший смак.

Для вершкової глазурі важливо, щоб сир і масло були кімнатної температури.

Торт чудово зберігається у холодильнику до 4 днів, а наступного дня стає ще ароматнішим.

Гарбузово-кавовий торт — це не просто десерт, а втілення осені, пряний, м’який, з легкою карамельною ноткою та ароматом кориці, який наповнює дім теплом. Подавайте його до кави чи капучино і нехай цей аромат залишається з вами навіть після того, як впаде останній жовтий листок.