- Дата публікації
-
- Категорія
- Рецепти
- Кількість переглядів
- 67
- Час на прочитання
- 2 хв
Гарбузовий джем: рецепт смачного варення
Солодкий, ароматний та напрочуд простий у приготуванні — цей гарбузовий джем здатен закохати у себе навіть тих, хто досі обходив гарбуз стороною.
На сторінці Буде смачно разом поділилися рецептом, який підкорив серця господинь, адже він не лише смачний, а й чудово зберігається всю зиму у холодильнику чи погребі. Тож якщо у вас залишився гарбуз після Геловіну, перетворіть його на яскраву осінню насолоду.
Інгредієнти
- гарбуз
- 750 г
- цукор
- 150 мл
- вода
- 50 мл
- желе (апельсинове або інше фруктове)
- 1 упаковка
- лимонна кислота
-
Приготування
Очистьте гарбуз і наріжте кубиками.
Потім відваріть у невеликій кількості води до м’якості чи запечіть у духовці, якщо хочете насиченішого смаку та аромату.
Готовий гарбуз перебийте блендером до однорідної кремової консистенції.
Додайте воду чи для яскравішого смаку — апельсиновий сік і цукор.
Варіть на повільному вогні після закипання ще 20 хв.
У гарячу масу всипте желе, найкраще апельсинове, та трохи лимонної кислоти. Ретельно перемішайте та прогрійте ще 1–2 хв, поки желе повністю розчиниться.
Готовий гарячий джем розлийте у стерилізовані банки, щільно закрийте кришками та залиште охолонути.
Зберігайте у холодильнику чи погребі, він чудово стоїть до самої весни.
Подача
намазуйте на тости чи круасани та отримаєте домашній осінній сніданок;
додавайте ложку джему до вівсянки чи йогурту для кольору та настрою;
використовуйте як начинку для млинців, булочок або сирників;
просто їжте ложкою, коли хочеться трохи тепла у холодний день.
Щоб зробити смак яскравішим, спробуйте додати під час варіння трохи кориці чи ванільного цукру, а якщо любите цитрусові відтінки, натріть трохи цедри апельсина чи лимона.