Рецепти
67
2 хв

Гарбузовий джем: рецепт смачного варення

Солодкий, ароматний та напрочуд простий у приготуванні — цей гарбузовий джем здатен закохати у себе навіть тих, хто досі обходив гарбуз стороною.

Фото автора: Станіслава Бондаренко Станіслава Бондаренко
Час приготування
1 година
Харчова цінність на 100 г
120 ккал
Гарбузовий джем

Гарбузовий джем / © Credits

На сторінці Буде смачно разом поділилися рецептом, який підкорив серця господинь, адже він не лише смачний, а й чудово зберігається всю зиму у холодильнику чи погребі. Тож якщо у вас залишився гарбуз після Геловіну, перетворіть його на яскраву осінню насолоду.

Інгредієнти

гарбуз
750 г
цукор
150 мл
вода
50 мл
желе (апельсинове або інше фруктове)
1 упаковка
лимонна кислота

Приготування

  1. Очистьте гарбуз і наріжте кубиками.

  2. Потім відваріть у невеликій кількості води до м’якості чи запечіть у духовці, якщо хочете насиченішого смаку та аромату.

  3. Готовий гарбуз перебийте блендером до однорідної кремової консистенції.

  4. Додайте воду чи для яскравішого смаку — апельсиновий сік і цукор.

  5. Варіть на повільному вогні після закипання ще 20 хв.

  6. У гарячу масу всипте желе, найкраще апельсинове, та трохи лимонної кислоти. Ретельно перемішайте та прогрійте ще 1–2 хв, поки желе повністю розчиниться.

  7. Готовий гарячий джем розлийте у стерилізовані банки, щільно закрийте кришками та залиште охолонути.

  8. Зберігайте у холодильнику чи погребі, він чудово стоїть до самої весни.

Подача

  • намазуйте на тости чи круасани та отримаєте домашній осінній сніданок;

  • додавайте ложку джему до вівсянки чи йогурту для кольору та настрою;

  • використовуйте як начинку для млинців, булочок або сирників;

  • просто їжте ложкою, коли хочеться трохи тепла у холодний день.

Щоб зробити смак яскравішим, спробуйте додати під час варіння трохи кориці чи ванільного цукру, а якщо любите цитрусові відтінки, натріть трохи цедри апельсина чи лимона.

