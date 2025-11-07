Гарбузовий джем: рецепт смачного варення

Гарбузовий джем / © Credits

На сторінці Буде смачно разом поділилися рецептом, який підкорив серця господинь, адже він не лише смачний, а й чудово зберігається всю зиму у холодильнику чи погребі. Тож якщо у вас залишився гарбуз після Геловіну, перетворіть його на яскраву осінню насолоду.

Інгредієнти гарбуз 750 г цукор 150 мл вода 50 мл желе (апельсинове або інше фруктове) 1 упаковка лимонна кислота

Приготування

Очистьте гарбуз і наріжте кубиками. Потім відваріть у невеликій кількості води до м’якості чи запечіть у духовці, якщо хочете насиченішого смаку та аромату. Готовий гарбуз перебийте блендером до однорідної кремової консистенції. Додайте воду чи для яскравішого смаку — апельсиновий сік і цукор. Варіть на повільному вогні після закипання ще 20 хв. У гарячу масу всипте желе, найкраще апельсинове, та трохи лимонної кислоти. Ретельно перемішайте та прогрійте ще 1–2 хв, поки желе повністю розчиниться. Готовий гарячий джем розлийте у стерилізовані банки, щільно закрийте кришками та залиште охолонути. Зберігайте у холодильнику чи погребі, він чудово стоїть до самої весни.

Подача

намазуйте на тости чи круасани та отримаєте домашній осінній сніданок;

додавайте ложку джему до вівсянки чи йогурту для кольору та настрою;

використовуйте як начинку для млинців, булочок або сирників;

просто їжте ложкою, коли хочеться трохи тепла у холодний день.

Щоб зробити смак яскравішим, спробуйте додати під час варіння трохи кориці чи ванільного цукру, а якщо любите цитрусові відтінки, натріть трохи цедри апельсина чи лимона.