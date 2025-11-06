ТСН у соціальних мережах

Гарбузовий хліб із шоколадною крихтою: рецепт ароматної осінньої випічки

Немає нічого затишнішого, ніж аромат гарбуза, кориці та теплого масла, який наповнює дім у прохолодний осінній день.

Станіслава Бондаренко
Гарбузовий хліб із шоколадною крихтою

Гарбузовий хліб із шоколадною крихтою / © Associated Press

Гарбузовий хліб із шоколадною крихтою — це саме той десерт, який нагадує про пледи, чай із медом і дощ за вікном. На сторінці The Sapor поділилася рецептом, який ідеально балансує між ніжною текстурою, насиченим смаком і легкими нотами спецій.

Інгредієнти

Борошно
250 г
Коричневий цукор
165 г
Білий цукор
105 г
Вершкове масло
127 г
Гарбузове пюре
235 г
Маслянка (чи молоко)
60 мл
Сметана
45 г
Яйця
2 шт.
Ванільний екстракт
2 ч. л
Сода
1 ч. л
Розпушувач
½ ч. л
Кориця
2 ч. л
Суміш спецій для гарбуза
2 ч. л
Запашний перець
1 ч. л
Мелений імбир
1 ч. л
Мускатний горіх
½ ч. л
Сіль
½ ч. л
Молочна шоколадна крихта
255 г

Приготування

  1. Розігрійте духову до 165°C. Форму вистеліть пергаментом або змастіть маслом.

  2. У великій мисці поєднайте борошно, соду, розпушувач і сіль, перемішайте.

  3. В окремій мисці збийте підрум’янене масло з обома видами цукру, яйцями та гарбузовим пюре. Потім додайте маслянку, сметану та ваніль.

  4. Вмішайте корицю, імбир, запашний перець, мускат і гарбузову пряність.

  5. Акуратно вмішайте суху суміш у вологу, але не перебивайте, щоб хліб залишився ніжним. Потім додайте шоколадні крихти.

  6. Перекладіть тісто у форму, розрівняйте поверхню та посипте рештою шоколаду. Випікайте 80–90 хв, доки шпажка виходить із кількома вологими крихтами.

  7. Залиште охолонути у формі 30–50 хв, перш ніж нарізати.

Гарбузове пюре робить хліб ніжним, маслянка — пухким, а шоколад — трохи розкішним. Кожен шматочок — це солодке тепло у поєднанні з ароматом спецій, яке ідеально пасує до кави чи лате з корицею.

Якщо хочете зробити десерт ще святковішим, додайте до тіста жменю подрібнених волоських горіхів або полийте готовий хліб білим шоколадом.

Цей гарбузовий хліб — не просто випічка. Це домашній затишок у формі десерту. Ідеальний варіант для тих, хто любить каву, осінь і шоколад.

