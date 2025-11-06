Гарбузовий хліб із шоколадною крихтою: рецепт ароматної осінньої випічки

Гарбузовий хліб із шоколадною крихтою / © Associated Press

Гарбузовий хліб із шоколадною крихтою — це саме той десерт, який нагадує про пледи, чай із медом і дощ за вікном. На сторінці The Sapor поділилася рецептом, який ідеально балансує між ніжною текстурою, насиченим смаком і легкими нотами спецій.

Інгредієнти Борошно 250 г Коричневий цукор 165 г Білий цукор 105 г Вершкове масло 127 г Гарбузове пюре 235 г Маслянка (чи молоко) 60 мл Сметана 45 г Яйця 2 шт. Ванільний екстракт 2 ч. л Сода 1 ч. л Розпушувач ½ ч. л Кориця 2 ч. л Суміш спецій для гарбуза 2 ч. л Запашний перець 1 ч. л Мелений імбир 1 ч. л Мускатний горіх ½ ч. л Сіль ½ ч. л Молочна шоколадна крихта 255 г

Приготування

Розігрійте духову до 165°C. Форму вистеліть пергаментом або змастіть маслом. У великій мисці поєднайте борошно, соду, розпушувач і сіль, перемішайте. В окремій мисці збийте підрум’янене масло з обома видами цукру, яйцями та гарбузовим пюре. Потім додайте маслянку, сметану та ваніль. Вмішайте корицю, імбир, запашний перець, мускат і гарбузову пряність. Акуратно вмішайте суху суміш у вологу, але не перебивайте, щоб хліб залишився ніжним. Потім додайте шоколадні крихти. Перекладіть тісто у форму, розрівняйте поверхню та посипте рештою шоколаду. Випікайте 80–90 хв, доки шпажка виходить із кількома вологими крихтами. Залиште охолонути у формі 30–50 хв, перш ніж нарізати.

Гарбузове пюре робить хліб ніжним, маслянка — пухким, а шоколад — трохи розкішним. Кожен шматочок — це солодке тепло у поєднанні з ароматом спецій, яке ідеально пасує до кави чи лате з корицею.

Якщо хочете зробити десерт ще святковішим, додайте до тіста жменю подрібнених волоських горіхів або полийте готовий хліб білим шоколадом.

Цей гарбузовий хліб — не просто випічка. Це домашній затишок у формі десерту. Ідеальний варіант для тих, хто любить каву, осінь і шоколад.