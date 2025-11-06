- Дата публікації
-
- Категорія
- Рецепти
- Кількість переглядів
- 24
- Час на прочитання
- 2 хв
Гарбузовий хліб із шоколадною крихтою: рецепт ароматної осінньої випічки
Немає нічого затишнішого, ніж аромат гарбуза, кориці та теплого масла, який наповнює дім у прохолодний осінній день.
Гарбузовий хліб із шоколадною крихтою — це саме той десерт, який нагадує про пледи, чай із медом і дощ за вікном. На сторінці The Sapor поділилася рецептом, який ідеально балансує між ніжною текстурою, насиченим смаком і легкими нотами спецій.
Інгредієнти
- Борошно
- 250 г
- Коричневий цукор
- 165 г
- Білий цукор
- 105 г
- Вершкове масло
- 127 г
- Гарбузове пюре
- 235 г
- Маслянка (чи молоко)
- 60 мл
- Сметана
- 45 г
- Яйця
- 2 шт.
- Ванільний екстракт
- 2 ч. л
- Сода
- 1 ч. л
- Розпушувач
- ½ ч. л
- Кориця
- 2 ч. л
- Суміш спецій для гарбуза
- 2 ч. л
- Запашний перець
- 1 ч. л
- Мелений імбир
- 1 ч. л
- Мускатний горіх
- ½ ч. л
- Сіль
- ½ ч. л
- Молочна шоколадна крихта
- 255 г
Приготування
Розігрійте духову до 165°C. Форму вистеліть пергаментом або змастіть маслом.
У великій мисці поєднайте борошно, соду, розпушувач і сіль, перемішайте.
В окремій мисці збийте підрум’янене масло з обома видами цукру, яйцями та гарбузовим пюре. Потім додайте маслянку, сметану та ваніль.
Вмішайте корицю, імбир, запашний перець, мускат і гарбузову пряність.
Акуратно вмішайте суху суміш у вологу, але не перебивайте, щоб хліб залишився ніжним. Потім додайте шоколадні крихти.
Перекладіть тісто у форму, розрівняйте поверхню та посипте рештою шоколаду. Випікайте 80–90 хв, доки шпажка виходить із кількома вологими крихтами.
Залиште охолонути у формі 30–50 хв, перш ніж нарізати.
Гарбузове пюре робить хліб ніжним, маслянка — пухким, а шоколад — трохи розкішним. Кожен шматочок — це солодке тепло у поєднанні з ароматом спецій, яке ідеально пасує до кави чи лате з корицею.
Якщо хочете зробити десерт ще святковішим, додайте до тіста жменю подрібнених волоських горіхів або полийте готовий хліб білим шоколадом.
Цей гарбузовий хліб — не просто випічка. Це домашній затишок у формі десерту. Ідеальний варіант для тих, хто любить каву, осінь і шоколад.