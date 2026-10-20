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Гарбузовий крем-суп із сочевицею: рецепт ніжної страви, що зігріває
Це ніжна, зігрівальна страва, яке ідеально підійде для холодної пори року.
Готується в одній каструлі: для цього злегка обсмажте цибулю, моркву, гарбуз і картоплю, додайте сочевицю, залийте водою та варіть до готовності.
Інгредієнти
- очищений гарбуз
- 300 г
- цибуля ріпчаста
- 1 шт.
- морква
- 1 шт.
- картопля
- 2 шт.
- червона сочевиця
- 120 г
- вершкове масло
- 50 г
- вода
- 800 мл
- мелений чорний перець
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- сіль
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- зелень (петрушка, кріп)
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Овочі помийте та очистьте.
Картоплю, цибулю та гарбуз наріжте невеликими кубиками, моркву натріть на великій тертці.
Сочевицю промийте.
Зелень подрібніть.
У каструлі з товстим дном розтопіть вершкове масло, викладіть цибулю, моркву та обсмажте до м’якості, додайте картоплю, гарбуз, сочевицю, посоліть, поперчіть, залийте гарячою водою, доведіть до кипіння і варіть 25–30 хвилин до м’якості овочів, потім подрібніть занурювальним блендером до стану гладкого крему, доведіть до кипіння і зніміть з вогню.
Перед подаванням суп посипте зеленню.
Поради:
У суп можна додати 2–3 зубчики часнику.