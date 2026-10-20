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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Рецепти
Кількість переглядів
263
Час на прочитання
1 хв

Гарбузовий крем-суп із сочевицею: рецепт ніжної страви, що зігріває

Це ніжна, зігрівальна страва, яке ідеально підійде для холодної пори року.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Труш Катерина Труш
Час приготування
50 хвилин
Харчова цінність на 100 г
93 ккал
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Гарбузовий крем-суп із сочевицею

Гарбузовий крем-суп із сочевицею / © Credits

Готується в одній каструлі: для цього злегка обсмажте цибулю, моркву, гарбуз і картоплю, додайте сочевицю, залийте водою та варіть до готовності.

Інгредієнти

очищений гарбуз
300 г
цибуля ріпчаста
1 шт.
морква
1 шт.
картопля
2 шт.
червона сочевиця
120 г
вершкове масло
50 г
вода
800 мл
мелений чорний перець
сіль
зелень (петрушка, кріп)

  1. Овочі помийте та очистьте.

  2. Картоплю, цибулю та гарбуз наріжте невеликими кубиками, моркву натріть на великій тертці.

  3. Сочевицю промийте.

  4. Зелень подрібніть.

  5. У каструлі з товстим дном розтопіть вершкове масло, викладіть цибулю, моркву та обсмажте до м’якості, додайте картоплю, гарбуз, сочевицю, посоліть, поперчіть, залийте гарячою водою, доведіть до кипіння і варіть 25–30 хвилин до м’якості овочів, потім подрібніть занурювальним блендером до стану гладкого крему, доведіть до кипіння і зніміть з вогню.

  6. Перед подаванням суп посипте зеленню.

Поради:

  • У суп можна додати 2–3 зубчики часнику.

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