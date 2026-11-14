Гарбузовий пиріг, який подавали у Білому домі: рецепт колишньої першої леді Ненсі Рейган

Гарбузовий пиріг / © Associated Press

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Є рецепти, які передаються з покоління у покоління, а є ті, які мають власну історію у стінах Білого дому. Гарбузово-пекановий пиріг Ненсі Рейган — саме з таких, про це розповіло видання EatingWell.

Ненсі Рейган / © Associated Press

Колишня перша леді США, дружина 40-го президента Рональда Рейгана, любила приймати гостей та приділяла особливу увагу домашнім частуванням. Серед її улюблених десертів був незвичайний пиріг, у якому поєдналися одразу дві американські гастрономічні класики — гарбуз і горіхи.

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Рецепт зберігся у кулінарній добірці, опублікованій Президентською бібліотекою Рональда Рейгана. І хоча святкові заходи у Білому домі асоціюються з вишуканими меню та складними стравами, цей десерт доводить, що справжня кулінарна магія зовсім не обов’язково потребує годин на кухні.

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Інгредієнти яйця 4 шт. гарбузове пюре (консервований чи зварений та перетертий гарбуз) 2 склянки цукор 1 склянка темний кукурудзяний сироп ½ склянки ванільний екстракт 1 ч. л мелена кориця ½ ч. л сіль ¼ ч. л готова основа для пирога 1 шт. подрібнені горіхи пекан 1 склянка

Примітка: темний кукурудзяний сироп не завжди легко знайти в українських магазинах. Для домашньої адаптації можна використати темний цукровий чи кленовий сироп, але варто розуміти, що смак і текстура начинки дещо відрізнятимуться від оригіналу. Пекани також можна замінити волоськими горіхами, хоча класичний смак буде іншим.

Приготування

Розігрійте духовку до 175°C. У великій мисці злегка збийте яйця. Додайте гарбузове пюре, цукор, темний кукурудзяний сироп, ванільний екстракт, корицю та сіль. Перемішайте до однорідної консистенції. Вилийте гарбузову суміш у підготовлену основу для пирога. Рівномірно розподіліть начинку по всій поверхні. Зверху щедро розсипте подрібнений пекан. Намагайтеся розподілити все рівномірно, щоб кожен шматочок пирога отримав свою порцію хрусткої горіхової скоринки. Поставте пиріг у розігріту духовку приблизно на 40 хв, щоб начинка схопилася. Після випікання дістаньте десерт і дайте йому повністю охолонути перед подаванням.

Іноді для створення особливого десерту не потрібні ані складні техніки, ані екзотичні інгредієнти. Достатньо взяти два улюблені рецепти, трохи кулінарної фантазії та знайти ідеальний баланс смаків.

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