Гарбузовий пиріг на кефірі з манкою: рецепт яскравої осінньої страви
Восени особливо актуальним є ніжний, вологий, ароматний та яскравий гарбузовий пиріг.
Додайте в пиріг цедру лимона, тоді смак гарбуза зовсім не відчуватиметься, і його з задоволенням їстимуть навіть ті, хто не любить цей овоч.
Інгредієнти
- крупа манна
- 270 г
- кефір
- 250 г
- гарбуз очищений
- 300 г
- цукор
- 120 г
- цедра лимона
- 1 ст. л.
- розпушувач
- 2 ч. л.
- сіль
- щіпка
- масло вершкове
-
Гарбуз очистьте від шкірки та натріть на дрібну тертку. До натертого гарбуза додайте кефір, манну крупу, цукор, сіль, розпушувач, цедру лимона, добре перемішайте та залиште на 10–15 хвилин за кімнатної температури.
Форму для випікання змастіть вершковим маслом, викладіть масу та розрівняйте.
Випікайте в заздалегідь розігрітій до 180 градусів духовці 45–50 хвилин до золотистого кольору. Готовність перевіряйте дерев’яною шпажкою або зубочисткою. Пиріг остудіть та виберіть із форми.
Поради:
Усі інгредієнти мають бути кімнатної температури.
За бажанням готовий пиріг посипте цукровою пудрою.