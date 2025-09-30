Гарбузовий суп в азійсько-індійському стилі: оригінальний рецепт від шеф-кухаря

Гарбузовий суп в азійсько-індійському стилі / © Credits

Однак, якщо ви хочете спробувати щось справді оригінальне, варто звернути увагу на рецепт відомого шеф-кухаря Joseph Hadad — гарбузового супу в азійсько-індійському стилі. Це страва, яка поєднує осінні овочі з пряними східними ароматами, дарує відчуття затишку та водночас заряджає енергією й вітамінами.

Цей суп — не просто їжа, а справжній імунний бустер. Гарбуз багатий на бета-каротин і вітамін А, які підтримують зір та зміцнюють імунітет. Імбир та часник відомі своїми протизапальними властивостями, а лимонна трава й базилік додають легкості та свіжої ноти. Завдяки карі суп набуває насиченого смаку та приємної гостроти, яка зігріває у прохолодні дні.

Інгредієнти Гарбуз 500 г Батат 2 шт. Червона паста карі 40 г Часник 4 зубчики Шалот (або звичайна цибуля) 4 шт. Соєвий соус 6 ст. л Свіжий імбир 40 г Лемонграс 1 стебло Базилік 7–8 листочків Кінза 6–7 листочків Оливкова олія 4 ст. л Вершкове масло 60 г Вода чи суміш води з кокосовим молоком (50/50) Сік лайму Гарбузове насіння Сіль Білий перець

Приготування

У великій каструлі розігрійте оливкову олію та масло. Додайте подрібнені шалот і часник, тушкуйте на слабкому вогні, доки цибуля не стане прозорою. Додайте тонко нарізаний імбир і готуйте ще 4–5 хв. Покладіть розбитий та розрізаний навпіл лемонграс, перемішайте. Додайте пасту карі, кубики гарбуза та батату, листя базиліку та кінзи, приправте сіллю й перцем. Готуйте 10–12 хв, овочі мають почати карамелізуватися та виділяти солодкий присмак. Влийте соєвий соус, перемішайте та тушкуйте ще кілька хвилин. Потім залийте водою чи сумішшю з кокосовим молоком, щоб вона покривала овочі на 2 см. Варіть близько 45 хв до м’якості. Дістаньте лемонграс. Подрібніть суп блендером до кремової консистенції. Додайте кілька крапель соку лайма та збийте ще раз.

Подайте суп гарячим, прикрасьте обсмаженим гарбузовим насінням, краплинками оливкової олії та, за бажанням, шматочками курячого філе.

Секрети від шефа

Якщо ви любите вершковий смак, оберіть варіант із кокосовим молоком. Він зробить суп ніжнішим і ситнішим.

Лаймовий сік краще додавати у кінці, так він збереже свою свіжість і наповнить смак.

Насіння гарбуза можна підсмажити на сухій пательні з краплею соєвого соусу, тоді отримаєте хрусткий та ароматний топінг.

Такий суп — це не лише смачна вечеря, а й турбота про здоров’я. Він зміцнює імунітет, підтримує організм у сезон застуд та дарує відчуття затишку, якого так бракує восени. Крім того, це чудовий спосіб урізноманітнити звичні страви та здивувати рідних новими поєднаннями.