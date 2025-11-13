ТСН у соціальних мережах

Гарячі бутерброди чи лінива піца: рецепт швидкого перекусу

Коли хочеться чогось смачного, але часу на довге готування немає, гарячі бутерброди — ідеальний вихід.

Фото автора: Станіслава Бондаренко Станіслава Бондаренко
30 хвилин
237 ккал
Гарячі бутерброди чи лінива піца

Гарячі бутерброди чи лінива піца / © Credits

Вони поєднують усе найкраще: хрусткий тостовий хліб, ніжну сирну начинку, соковиті овочі та ароматні спеції. А ще їх люблять усі, від малечі до дорослих. Цього разу на сторінці foodblog_kristi ми знайшли рецепт, який легко назвати «лінивою піцою». І справді, приготувати її набагато простіше, ніж піцу, а смак нітрохи не гірший.

Інгредієнти

Тостовий хліб
12 скибочок
Ковбаса
200 г
Сир
150 г
Помідори
150 г
Оливки
30 г
Яйця
2 шт.
Соус
Свіжа зелень

Приготування

  1. Наріжте ковбасу маленькими кубиками та перекладіть у миску.

  2. Додайте натертий сир, нарізані помідори та оливки.

  3. Вбийте яйця та ретельно перемішайте, начинка має бути однорідною та соковитою.

  4. Деко застеліть пергаментом і викладіть тостовий хліб.

  5. Змастіть кожен тост соусом.

  6. Викладіть начинку на хліб і акуратно розрівняйте.

  7. Випікайте у духовці, розігрітій до 190 °C, приблизно 15 хв, поки сир не розплавиться, а верх не стане золотистим.

  8. Посипте готові бутерброди свіжою зеленню та насолоджуйтесь.

Порада

Якщо хочеться додати смаку, спробуйте трохи посипати зверху сушеним орегано чи паприкою. А для пікантнішого варіанту можна замінити ковбасу на копчену курку чи навіть тонко нарізане прошуто.

Ці гарячі бутерброди — ідеальний варіант для швидкого перекусу, сніданку чи навіть вечірки. Вони ситні, красиві та настільки ароматні, що неможливо зупинитися на одному шматочку.

Пам’ятайте, смачно готувати — це не завжди складно. Навіть проста «лінива піца» може стати вашим кулінарним хітом.

