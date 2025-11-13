Гарячі бутерброди чи лінива піца: рецепт швидкого перекусу

Гарячі бутерброди чи лінива піца / © Credits

Реклама

Вони поєднують усе найкраще: хрусткий тостовий хліб, ніжну сирну начинку, соковиті овочі та ароматні спеції. А ще їх люблять усі, від малечі до дорослих. Цього разу на сторінці foodblog_kristi ми знайшли рецепт, який легко назвати «лінивою піцою». І справді, приготувати її набагато простіше, ніж піцу, а смак нітрохи не гірший.

Інгредієнти Тостовий хліб 12 скибочок Ковбаса 200 г Сир 150 г Помідори 150 г Оливки 30 г Яйця 2 шт. Соус Свіжа зелень

Приготування

Наріжте ковбасу маленькими кубиками та перекладіть у миску. Додайте натертий сир, нарізані помідори та оливки. Вбийте яйця та ретельно перемішайте, начинка має бути однорідною та соковитою. Деко застеліть пергаментом і викладіть тостовий хліб. Змастіть кожен тост соусом. Викладіть начинку на хліб і акуратно розрівняйте. Випікайте у духовці, розігрітій до 190 °C, приблизно 15 хв, поки сир не розплавиться, а верх не стане золотистим. Посипте готові бутерброди свіжою зеленню та насолоджуйтесь.

Порада

Якщо хочеться додати смаку, спробуйте трохи посипати зверху сушеним орегано чи паприкою. А для пікантнішого варіанту можна замінити ковбасу на копчену курку чи навіть тонко нарізане прошуто.

Ці гарячі бутерброди — ідеальний варіант для швидкого перекусу, сніданку чи навіть вечірки. Вони ситні, красиві та настільки ароматні, що неможливо зупинитися на одному шматочку.

Реклама

Пам’ятайте, смачно готувати — це не завжди складно. Навіть проста «лінива піца» може стати вашим кулінарним хітом.