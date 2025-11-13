- Дата публікації
-
- Категорія
- Рецепти
- Кількість переглядів
- 146
- Час на прочитання
- 1 хв
Гарячі бутерброди чи лінива піца: рецепт швидкого перекусу
Коли хочеться чогось смачного, але часу на довге готування немає, гарячі бутерброди — ідеальний вихід.
Вони поєднують усе найкраще: хрусткий тостовий хліб, ніжну сирну начинку, соковиті овочі та ароматні спеції. А ще їх люблять усі, від малечі до дорослих. Цього разу на сторінці foodblog_kristi ми знайшли рецепт, який легко назвати «лінивою піцою». І справді, приготувати її набагато простіше, ніж піцу, а смак нітрохи не гірший.
Інгредієнти
- Тостовий хліб
- 12 скибочок
- Ковбаса
- 200 г
- Сир
- 150 г
- Помідори
- 150 г
- Оливки
- 30 г
- Яйця
- 2 шт.
- Соус
-
- Свіжа зелень
-
Приготування
Наріжте ковбасу маленькими кубиками та перекладіть у миску.
Додайте натертий сир, нарізані помідори та оливки.
Вбийте яйця та ретельно перемішайте, начинка має бути однорідною та соковитою.
Деко застеліть пергаментом і викладіть тостовий хліб.
Змастіть кожен тост соусом.
Викладіть начинку на хліб і акуратно розрівняйте.
Випікайте у духовці, розігрітій до 190 °C, приблизно 15 хв, поки сир не розплавиться, а верх не стане золотистим.
Посипте готові бутерброди свіжою зеленню та насолоджуйтесь.
Порада
Якщо хочеться додати смаку, спробуйте трохи посипати зверху сушеним орегано чи паприкою. А для пікантнішого варіанту можна замінити ковбасу на копчену курку чи навіть тонко нарізане прошуто.
Ці гарячі бутерброди — ідеальний варіант для швидкого перекусу, сніданку чи навіть вечірки. Вони ситні, красиві та настільки ароматні, що неможливо зупинитися на одному шматочку.
Пам’ятайте, смачно готувати — це не завжди складно. Навіть проста «лінива піца» може стати вашим кулінарним хітом.