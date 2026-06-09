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Гарячі бутерброди з беконом, грибами та сиром: рецепт швидкої закуски
Лише кілька хвилин — і ситні, апетитні та всіма улюблені бутерброди будуть готові!
Хрусткий багет чудово поєднується з начинкою з бекону, грибів і сиру. Вони стануть чудовим перекусом упродовж дня, їх можна взяти з собою на роботу, дорогу або на пікнік.
Інгредієнти
- багет
- 1 шт.
- копчений бекон
- 100 г
- твердий сир
- 150 г
- печериці
- 150 г
- цибуля ріпчаста
- 0,5 шт.
- вершкове масло
- 20 г
- перець чорний мелений
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- сіль
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Багет наріжте середніми скибочками.
Гриби помийте, наріжте тонкими пластинами.
Цибулю очистьте і наріжте на дрібні кубики.
Копчений бекон наріжте на невеликі смужки.
Твердий сир натріть на великій тертці.
У сковорідці розігрійте вершкове масло, обсмажте цибулю до прозорості, потім викладіть гриби та смажте, доки не випарується зайва волога, поперчіть і посоліть.
Бекон обсмажте на сухій сковороді, періодично перевертаючи, до рум’яності.
Викладіть скибочки багета на деко, рівномірно розподіліть грибну начинку з беконом, щедро посипте твердим сиром і відправте запікатися в заздалегідь розігріту духовку до 180 градусів на 7-10 хвилин, поки сир повністю не розплавиться.
Поради:
Хліб використовуйте будь-який: тости, батон, просто ваш улюблений.