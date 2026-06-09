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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Рецепти
Кількість переглядів
100
Час на прочитання
1 хв

Гарячі бутерброди з беконом, грибами та сиром: рецепт швидкої закуски

Лише кілька хвилин — і ситні, апетитні та всіма улюблені бутерброди будуть готові!

Автор публікації
Фото автора: Катерина Труш Катерина Труш
Час приготування
30 хвилин
Харчова цінність на 100 г
181 ккал
Коментарі
Гарячі бутерброди з беконом, грибами та сиром

Гарячі бутерброди з беконом, грибами та сиром / © Credits

Хрусткий багет чудово поєднується з начинкою з бекону, грибів і сиру. Вони стануть чудовим перекусом упродовж дня, їх можна взяти з собою на роботу, дорогу або на пікнік.

Інгредієнти

багет
1 шт.
копчений бекон
100 г
твердий сир
150 г
печериці
150 г
цибуля ріпчаста
0,5 шт.
вершкове масло
20 г
перець чорний мелений
сіль

  1. Багет наріжте середніми скибочками.

  2. Гриби помийте, наріжте тонкими пластинами.

  3. Цибулю очистьте і наріжте на дрібні кубики.

  4. Копчений бекон наріжте на невеликі смужки.

  5. Твердий сир натріть на великій тертці.

  6. У сковорідці розігрійте вершкове масло, обсмажте цибулю до прозорості, потім викладіть гриби та смажте, доки не випарується зайва волога, поперчіть і посоліть.

  7. Бекон обсмажте на сухій сковороді, періодично перевертаючи, до рум’яності.

  8. Викладіть скибочки багета на деко, рівномірно розподіліть грибну начинку з беконом, щедро посипте твердим сиром і відправте запікатися в заздалегідь розігріту духовку до 180 градусів на 7-10 хвилин, поки сир повністю не розплавиться.

Поради:

  • Хліб використовуйте будь-який: тости, батон, просто ваш улюблений.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
100
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