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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Рецепти
Кількість переглядів
138
Час на прочитання
1 хв

Гарячі бутерброди з яблуками та корицею: рецепт оригінального сніданку

Ароматні бутерброди з хрусткою скоринкою, зі смаком яблука та кориці не залишать байдужим нікого.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Труш Катерина Труш
Час приготування
20 хвилин
Харчова цінність на 100 г
171 ккал
Гарячі бутерброди з яблуками та корицею

Гарячі бутерброди з яблуками та корицею / © Credits

За пів години з простих продуктів приготуйте смачні бутерброди на сніданок або перекус і подайте з чашкою кави або чаю.

Інгредієнти

батон
4 скибочки
яблука
2 шт.
цукор
1 ст. л.
кориця
щіпка
вершкове масло
30 г

  1. Яблука помийте, очистьте від шкірки і наріжте тонкими скибочками.

  2. Цукор змішайте із корицею.

  3. Батон змастіть тонким шаром вершкового масла. Викладіть зверху скибочки яблук і посипте цукром із корицею.

  4. Бутерброди викладіть на деко, застелене пергаментом, і випікайте в заздалегідь розігрітій духовці до 180 градусів 8-10 хвилин.

Поради:

  • Якщо у вас вдома є електрогриль, бутерброди накрийте скибочками батона і обсмажте їх.

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Дата публікації
Кількість переглядів
138
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