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Гарячі бутерброди з яблуками та корицею: рецепт оригінального сніданку
Ароматні бутерброди з хрусткою скоринкою, зі смаком яблука та кориці не залишать байдужим нікого.
За пів години з простих продуктів приготуйте смачні бутерброди на сніданок або перекус і подайте з чашкою кави або чаю.
Інгредієнти
- батон
- 4 скибочки
- яблука
- 2 шт.
- цукор
- 1 ст. л.
- кориця
- щіпка
- вершкове масло
- 30 г
Яблука помийте, очистьте від шкірки і наріжте тонкими скибочками.
Цукор змішайте із корицею.
Батон змастіть тонким шаром вершкового масла. Викладіть зверху скибочки яблук і посипте цукром із корицею.
Бутерброди викладіть на деко, застелене пергаментом, і випікайте в заздалегідь розігрітій духовці до 180 градусів 8-10 хвилин.
Поради:
Якщо у вас вдома є електрогриль, бутерброди накрийте скибочками батона і обсмажте їх.