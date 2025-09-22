Гарячі бутерброди з копченою куркою та грибами: оригінальний рецепт

Гарячі бутерброди з копченою куркою та грибами / tiktok.com_lypovva

Реклама

У кожної родини є свій перевірений рецепт, але сьогодні ми розповімо вам про один зі сторінки lypovva — з копченим курячим філе, соковитими печерицями та ніжним сиром. Ароматна скоринка та апетитна начинка гарантовано подарують вам і вашим близьким гарний настрій.

Поєднання копченого курячого філе з грибами створює насичений смак, а свіжі помідори додають соковитості. Завдяки майонезу начинка виходить ніжною, а твердий сир забезпечує золотисту скоринку, яка так і вабить скуштувати її.

Інгредієнти куряче філе копчене 225 г печериці смажені 300 г помідори 200 г сир твердий 200 г майонез 2–3 ст. л. хліб 6–8 шт. сіль чорний мелений перець

Приготування

Куряче філе наріжте невеликими кубиками. Помідори обдайте окропом і зніміть шкірку (за бажанням), після чого подрібніть. Сир натріть на тертці. Якщо у вас сирі печериці, наріжте їх пластинками та обсмажте на невеликій кількості олії до золотистості. Трохи посоліть і поперчіть. У глибокій мисці з’єднайте куряче філе, гриби, помідори, натертий сир і майонез. Додайте спеції. На кожен шматочок хліба викладіть достатню кількість начинки та рівномірно її розподіліть. Викладіть бутерброди на деко, застелене пергаментом, і покладіть до розігрітої до 180–190°C духовки на 10–12 хв. Щойно розплавиться сир і з’явиться золотава скоринка — страва готова.

Подавання

Подавайте гарячими з чашкою чаю чи кави — це чудовий варіант сніданку.

Додайте до бутербродів легкий овочевий салат — і отримаєте повноцінний обід.

Використайте їх як закушування на вечірці.

Це ситна, але збалансована страва, яка може стати чудовим варіантом швидкої їжі вдома чи на роботі.