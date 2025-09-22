ТСН у соціальних мережах

Гарячі бутерброди з копченою куркою та грибами: оригінальний рецепт

Гарячі бутерброди — це справжня чарівна паличка для сучасних господинь. Вони ідеально підходять для швидкого сніданку, легкого перекушування чи навіть святкового столу.

Станіслава Бондаренко
Гарячі бутерброди з копченою куркою та грибами tiktok.com_lypovva

Гарячі бутерброди з копченою куркою та грибами / tiktok.com_lypovva

У кожної родини є свій перевірений рецепт, але сьогодні ми розповімо вам про один зі сторінки lypovva — з копченим курячим філе, соковитими печерицями та ніжним сиром. Ароматна скоринка та апетитна начинка гарантовано подарують вам і вашим близьким гарний настрій.

Поєднання копченого курячого філе з грибами створює насичений смак, а свіжі помідори додають соковитості. Завдяки майонезу начинка виходить ніжною, а твердий сир забезпечує золотисту скоринку, яка так і вабить скуштувати її.

Інгредієнти

куряче філе копчене
225 г
печериці смажені
300 г
помідори
200 г
сир твердий
200 г
майонез
2–3 ст. л.
хліб
6–8 шт.
сіль
чорний мелений перець

Приготування

  1. Куряче філе наріжте невеликими кубиками. Помідори обдайте окропом і зніміть шкірку (за бажанням), після чого подрібніть. Сир натріть на тертці.

  2. Якщо у вас сирі печериці, наріжте їх пластинками та обсмажте на невеликій кількості олії до золотистості. Трохи посоліть і поперчіть.

  3. У глибокій мисці з’єднайте куряче філе, гриби, помідори, натертий сир і майонез. Додайте спеції.

  4. На кожен шматочок хліба викладіть достатню кількість начинки та рівномірно її розподіліть.

  5. Викладіть бутерброди на деко, застелене пергаментом, і покладіть до розігрітої до 180–190°C духовки на 10–12 хв. Щойно розплавиться сир і з’явиться золотава скоринка — страва готова.

Подавання

  • Подавайте гарячими з чашкою чаю чи кави — це чудовий варіант сніданку.

  • Додайте до бутербродів легкий овочевий салат — і отримаєте повноцінний обід.

  • Використайте їх як закушування на вечірці.

Це ситна, але збалансована страва, яка може стати чудовим варіантом швидкої їжі вдома чи на роботі.

