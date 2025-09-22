- Дата публікації
-
- Категорія
- Рецепти
- Кількість переглядів
- 60
- Час на прочитання
- 2 хв
Гарячі бутерброди з копченою куркою та грибами: оригінальний рецепт
Гарячі бутерброди — це справжня чарівна паличка для сучасних господинь. Вони ідеально підходять для швидкого сніданку, легкого перекушування чи навіть святкового столу.
У кожної родини є свій перевірений рецепт, але сьогодні ми розповімо вам про один зі сторінки lypovva — з копченим курячим філе, соковитими печерицями та ніжним сиром. Ароматна скоринка та апетитна начинка гарантовано подарують вам і вашим близьким гарний настрій.
Поєднання копченого курячого філе з грибами створює насичений смак, а свіжі помідори додають соковитості. Завдяки майонезу начинка виходить ніжною, а твердий сир забезпечує золотисту скоринку, яка так і вабить скуштувати її.
Інгредієнти
- куряче філе копчене
- 225 г
- печериці смажені
- 300 г
- помідори
- 200 г
- сир твердий
- 200 г
- майонез
- 2–3 ст. л.
- хліб
- 6–8 шт.
- сіль
-
- чорний мелений перець
-
Приготування
Куряче філе наріжте невеликими кубиками. Помідори обдайте окропом і зніміть шкірку (за бажанням), після чого подрібніть. Сир натріть на тертці.
Якщо у вас сирі печериці, наріжте їх пластинками та обсмажте на невеликій кількості олії до золотистості. Трохи посоліть і поперчіть.
У глибокій мисці з’єднайте куряче філе, гриби, помідори, натертий сир і майонез. Додайте спеції.
На кожен шматочок хліба викладіть достатню кількість начинки та рівномірно її розподіліть.
Викладіть бутерброди на деко, застелене пергаментом, і покладіть до розігрітої до 180–190°C духовки на 10–12 хв. Щойно розплавиться сир і з’явиться золотава скоринка — страва готова.
Подавання
Подавайте гарячими з чашкою чаю чи кави — це чудовий варіант сніданку.
Додайте до бутербродів легкий овочевий салат — і отримаєте повноцінний обід.
Використайте їх як закушування на вечірці.
Це ситна, але збалансована страва, яка може стати чудовим варіантом швидкої їжі вдома чи на роботі.