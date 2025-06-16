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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Рецепти
Кількість переглядів
88
Час на прочитання
1 хв

Гарячі бутерброди з ковбасою та картоплею: рецепт оригінального перекушування

Побалуйте себе та своїх близьких простими, бюджетними бутербродами із доступних продуктів.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Труш Катерина Труш
Час приготування
25 хвилин
Харчова цінність на 100 г
257 ккал
Гарячі бутерброди з ковбасою та картоплею

Гарячі бутерброди з ковбасою та картоплею / © Credits

Ситні гарячі бутерброди з картоплею та ковбасою готуються дуже легко та швидко. Усі інгредієнти натріть на тертці, перемішайте та обсмажте на сковороді до золотистого кольору.

Інгредієнти

батон
8-10 скибочок
ковбаса варена
100 г
яйце куряче
1 шт.
картопля (сира)
2 шт.
морква
1 шт.
цибуля ріпчаста
1 шт.
перець чорний мелений
олія
сіль

  1. Картоплю помийте та очистьте.

  2. Цибулю очистьте і дрібно наріжте.

  3. Ковбасу, картоплю, моркву натріть на велику тертку та викладіть у миску. Додайте цибулю, яйце, перець чорний мелений та сіль.

  4. Кожну скибочку батона густо намажте картопляною масою.

  5. У сковороді на середньому вогні розігрійте олію і викладіть бутерброди начинкою донизу.

Поради:

  • Ковбасу використовуйте будь-яку.

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Дата публікації
Кількість переглядів
88
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