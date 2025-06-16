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Гарячі бутерброди з ковбасою та картоплею: рецепт оригінального перекушування
Побалуйте себе та своїх близьких простими, бюджетними бутербродами із доступних продуктів.
Ситні гарячі бутерброди з картоплею та ковбасою готуються дуже легко та швидко. Усі інгредієнти натріть на тертці, перемішайте та обсмажте на сковороді до золотистого кольору.
Інгредієнти
- батон
- 8-10 скибочок
- ковбаса варена
- 100 г
- яйце куряче
- 1 шт.
- картопля (сира)
- 2 шт.
- морква
- 1 шт.
- цибуля ріпчаста
- 1 шт.
- перець чорний мелений
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- олія
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- сіль
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Картоплю помийте та очистьте.
Цибулю очистьте і дрібно наріжте.
Ковбасу, картоплю, моркву натріть на велику тертку та викладіть у миску. Додайте цибулю, яйце, перець чорний мелений та сіль.
Кожну скибочку батона густо намажте картопляною масою.
У сковороді на середньому вогні розігрійте олію і викладіть бутерброди начинкою донизу.
Поради:
Ковбасу використовуйте будь-яку.