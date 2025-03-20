Хліб на заквасці: рецепт пухкої випічки

Домашній хліб на заквасці – це не просто випічка, а справжнє мистецтво, яке вимагає терпіння, уваги до деталей та любові до кулінарії.

Цей рецепт, про який розповіли на сторінці katherine.nari, ідеально підійде для тих, хто хоче спекти ідеальний пухкий хліб із натуральним ароматом та ніжною текстурою.

Закваска – це живий організм, який не тільки надає хлібу особливий смак, а й робить його кориснішим. Такий хліб легше засвоюється організмом, не викликає здуття, а також містить корисні пробіотики, які сприяють здоров'ю кишківника. Крім того, випічка на заквасці довше зберігається свіжою завдяки природним консервувальним властивостям.

Інгредієнти Борошно 280 г Вершкове масло 15 г Вода 185 мл Закваска 55 г Цукор 15 г Сіль 5 г

Приготування

Змішайте воду, борошно та залиште на 1 годину. Це дозволяє борошну повністю насититися вологою та активувати клейковину. Додайте закваску і знову залиште на 30 хв. Для швидшого замішування можна використовувати міксер на низькій швидкості (1-2 хв). Додайте сіль і цукор, ретельно вимісіть до повного з’єднання інгредієнтів. Введіть вершкове масло кімнатної температури та продовжуйте вимішувати ще 3-5 хв на середній швидкості. Перекладіть тісто у глибоку миску, накрийте рушником і залиште на 30 хв. Виконуйте три складання через кожні 45 хв, це допоможе тісту набути необхідної структури. Округліть тісто та залиште ще на 30 хв. Сформуйте хліб і перекладіть у спеціальний кошик для відпочинку, залишивши його ще на 20 хв. Відправте у холодильник на 12-18 годин – цей етап сприяє розвитку смаку та полегшує процес випікання. Розігрійте духовку до 250°C. Випікайте 15 хв під кришкою (для створення ідеальної скоринки можна додати у духовку кілька кубиків льоду). Потім зменште температуру до 230°C і випікайте ще 25 хв без кришки.

Поради:

Для більшої пористості тіста можна додати більше води, але тоді замішування має бути ретельнішим.

Якщо ви хочете отримати хрустку скоринку, після випікання залиште хліб на решітці на 1-2 години.

Закваска має бути активною, тому її потрібно підготувати за 6-8 годин до початку приготування.

#кулінарнийблог #хліб #хлібназаквасці #закваска #хлібрецепт #рецептхліба #sourdough #HomemadeBread #SourdoughRecipe #BreadBaking ♬ Gizeh - Oskar Schuster @katherine.nari Хліб на заквасці З цим хлібом сендвічі просто Інгредієнти: • борошно - 280 г • вершкове масло - 15 г • вода - 185 • закваска 100% - 55 г • цукор - 15 г • сіль - 5 г Закваска має бути активна (можете погодувати її за 6-8 год). Змішайте воду і борошно й залиште на 1 год. Далі введіть закваску і знову залиште на 30 хв. Я б радила робити за допомогою міксеру (десь 1-2 хв на низькій швидкості). Після цього додайте сіль і цукор. Вимішуйте до повного входження в тісто. Далі додайте масло кімнатної температури і вимішуйте ще приблизно 3-5 хв (на середній швидкості). Накрийте тісто і залиште на 30 хв. Складання 3х45 хв. Округліть тісто і залиште ще на 30 хв. Сформуйте хліб, перекладіть у кошик знову залиште на 20 хв. Далі залишаємо у холодильнику на 12-18 год. Випікайте у розігрітій до 250°C духовці - 15 хв під кришкою (тут я кидаю декілька кубиків льоду), і потім ще 25 хв - 230°C без кришки. #рецептиукраїнською #sourdoughbread Butter-Enriched Bread Ingredients: • Bread flour – 280 g • Unsalted butter – 15 g • Water – 185 g • Active sourdough starter (100% hydration) – 55 g • Sugar – 15 g • Salt – 5 g Ensure your sourdough starter is active. Mix the water and flour, then let it rest for an hour. Add the sourdough starter and mix briefly, then let it rest for another 30 minutes. A mixer on low speed (1–2 minutes) works well. Incorporate the salt and sugar, mixing until well incorporated. Add the room-temperature butter and continue mixing for 3–5 minutes until smooth. Cover and let the dough rest for 30 minutes. Perform 3 coil folds at 45-minute intervals. Preshape the dough, let it rest for another 30 minutes, then shape it and place it in a proofing basket. After 20 minutes at room temperature, transfer it to the fridge for 12–18 hours. Bake in a preheated 250°C oven for 15 minutes covered, adding a few ice cubes for steam. Uncover and continue baking at 230°C for another 25 minutes. #SourdoughBread

Приготування хліба на заквасці – це справжнє задоволення. Натуральний смак, користь для здоров'я та магія процесу роблять цю випічку особливою. З таким хлібом ваші сендвічі та сніданки стануть ще смачнішими.

Ми також писали про те, що буде з організмом, якщо кожного дня їсти хліб.

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