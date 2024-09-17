Хлібний квас: домашній рецепт смачного напою

Цей напій бурштинового кольору має смак, що освіжає та чудово втамовує спрагу.
Фудблогерка Юлія Сенич поділилася з підписниками рецептом домашнього квасу, який у її родині готують вже багато років.
Інгредієнти
- Темний хліб
- 350 г
- Родзинки
- 15-20 шт.
- Сухі дріжджі
- 1 ч. л
- Цукор
- 130 г
- Вода
- 3 л
Приготування:
- Темний хліб запекти в духовці при температурі 200 °C приблизно 20 хвилин;
- Для гарного янтарного кольору цукор насипте у сотейник і варіть до моменту карамелізації. Обережно влийте воду та зніміть з вогню;
- В трилітрову банку покладіть хліб, родзинки, цукор і засипте дріжджі. Залийте карамельним сиропом і кипʼяченою водою;
- Залиште в теплому місці на одну добу, накривши квас гумовою рукавицею чи марлею;
- Готовий квас процідіть через сито чи марлю та недоливаючи 4-5 см до країв пляшки залиште в холодильнику охолоджувати.
Смачного!
Цей домашній квас має насичений смак і може стати чудовим доповненням до ваших страв Насолоджуйтесь рецептом, перевіреним роками.
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