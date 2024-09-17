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Хлібний квас: домашній рецепт смачного напою

Хлібний квас: домашній рецепт смачного напою

Квас / Фото: Credits

Цей напій бурштинового кольору має смак, що освіжає та чудово втамовує спрагу.

Фудблогерка Юлія Сенич поділилася з підписниками рецептом домашнього квасу, який у її родині готують вже багато років.

Інгредієнти

Темний хліб
350 г
Родзинки
15-20 шт.
Сухі дріжджі
1 ч. л
Цукор
130 г
Вода  
3 л

Приготування:

  • Темний хліб запекти в духовці при температурі 200 °C приблизно 20 хвилин;
  • Для гарного янтарного кольору цукор насипте у сотейник і варіть до моменту карамелізації. Обережно влийте воду та зніміть з вогню;
  • В трилітрову банку покладіть хліб, родзинки, цукор і засипте дріжджі. Залийте карамельним сиропом і кипʼяченою водою;
  • Залиште в теплому місці на одну добу, накривши квас гумовою рукавицею чи марлею;
  • Готовий квас процідіть через сито чи марлю та недоливаючи 4-5 см до країв пляшки залиште в холодильнику охолоджувати.

Смачного!

Цей домашній квас має насичений смак і може стати чудовим доповненням до ваших страв Насолоджуйтесь рецептом, перевіреним роками.

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