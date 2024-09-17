Хлібний квас: домашній рецепт смачного напою

Цей напій бурштинового кольору має смак, що освіжає та чудово втамовує спрагу.

Фудблогерка Юлія Сенич поділилася з підписниками рецептом домашнього квасу, який у її родині готують вже багато років.

Інгредієнти Темний хліб 350 г Родзинки 15-20 шт. Сухі дріжджі 1 ч. л Цукор 130 г Вода 3 л

Приготування:

Темний хліб запекти в духовці при температурі 200 °C приблизно 20 хвилин;

Для гарного янтарного кольору цукор насипте у сотейник і варіть до моменту карамелізації. Обережно влийте воду та зніміть з вогню;

В трилітрову банку покладіть хліб, родзинки, цукор і засипте дріжджі. Залийте карамельним сиропом і кипʼяченою водою;

Залиште в теплому місці на одну добу, накривши квас гумовою рукавицею чи марлею;

Готовий квас процідіть через сито чи марлю та недоливаючи 4-5 см до країв пляшки залиште в холодильнику охолоджувати.

Смачного!

Цей домашній квас має насичений смак і може стати чудовим доповненням до ваших страв Насолоджуйтесь рецептом, перевіреним роками.

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