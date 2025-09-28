Голубці з гречкою і фаршем: незвичайний варіант улюбленої страви

Голубці з гречкою і фаршем / © Credits

Голубці з гречкою, фаршем і томатно-овочевим соусом виходять апетитними та соковитими.

Гречану крупу промийте, залийте окропом, посоліть. Доведіть до кипіння і варіть три хвилини, потім відставте та через п’ять хвилин злийте воду.

З головки капусти виріжте качан, проваріть капусту в підсоленій воді до м’якості та розберіть на листки. По центру кожного листочка обріжте потовщення.

Цибулю та моркву почистьте. Цибулю наріжте дрібними кубиками, моркву натріть на крупну тертку.

У мисці з’єднайте томатну пасту з гарячою водою, перемішайте.

На сковорідці розігрійте олію, викладіть цибулю та обсмажте до прозорості, потім додайте моркву й обсмажте п’ять хвилин, посоліть, поперчіть, влийте томатну пасту з водою, перемішайте та тушкуйте десять хвилин.

До миски викладіть фарш і гречку, перемішайте.

На край кожного капустяного листка викладіть начинку та скрутіть рулетиком, підвертаючи бічні краї так, щоб начинка опинилася всередині.

Дно сотейника змастіть олією та викладіть 2–3 листки капусти, потім голубці і залийте томатним соусом з овочами.