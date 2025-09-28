ТСН у соціальних мережах

Голубці з гречкою і фаршем: незвичайний варіант улюбленої страви

Якщо вам набридли звичайні голубці, то замість рису додайте до фаршу гречану крупу, а соус приготуйте з томатної пасти, моркви та цибулі.

Фото автора: Катерина Труш Катерина Труш
Час приготування
1 год. 20 хв.
Харчова цінність на 100 г
87 ккал
Голубці з гречкою та фаршем

Голубці з гречкою і фаршем / © Credits

Голубці з гречкою, фаршем і томатно-овочевим соусом виходять апетитними та соковитими.

Інгредієнти

капуста білокачанна
500 г
фарш курячий
450 г
крупа гречана
160 г
цибуля ріпчаста
1 шт.
морква
1 шт.
паста томатна
2 ст. л.
вода
2 скл.
олія рослинна
3 ст. л.
перець чорний мелений
сіль

  1. Гречану крупу промийте, залийте окропом, посоліть. Доведіть до кипіння і варіть три хвилини, потім відставте та через п’ять хвилин злийте воду.

  2. З головки капусти виріжте качан, проваріть капусту в підсоленій воді до м’якості та розберіть на листки. По центру кожного листочка обріжте потовщення.

  3. Цибулю та моркву почистьте. Цибулю наріжте дрібними кубиками, моркву натріть на крупну тертку.

  4. У мисці з’єднайте томатну пасту з гарячою водою, перемішайте.

  5. На сковорідці розігрійте олію, викладіть цибулю та обсмажте до прозорості, потім додайте моркву й обсмажте п’ять хвилин, посоліть, поперчіть, влийте томатну пасту з водою, перемішайте та тушкуйте десять хвилин.

  6. До миски викладіть фарш і гречку, перемішайте.

  7. На край кожного капустяного листка викладіть начинку та скрутіть рулетиком, підвертаючи бічні краї так, щоб начинка опинилася всередині.

  8. Дно сотейника змастіть олією та викладіть 2–3 листки капусти, потім голубці і залийте томатним соусом з овочами.

  9. Посоліть, поперчіть за смаком і тушкуйте 40 хвилин на середньому вогні під закритою кришкою.

Поради:

  • Фарш використовуйте будь-який.

