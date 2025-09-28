- Дата публікації
-
- Категорія
- Рецепти
- Кількість переглядів
- 81
- Час на прочитання
- 1 хв
Голубці з гречкою і фаршем: незвичайний варіант улюбленої страви
Якщо вам набридли звичайні голубці, то замість рису додайте до фаршу гречану крупу, а соус приготуйте з томатної пасти, моркви та цибулі.
Голубці з гречкою, фаршем і томатно-овочевим соусом виходять апетитними та соковитими.
Інгредієнти
- капуста білокачанна
- 500 г
- фарш курячий
- 450 г
- крупа гречана
- 160 г
- цибуля ріпчаста
- 1 шт.
- морква
- 1 шт.
- паста томатна
- 2 ст. л.
- вода
- 2 скл.
- олія рослинна
- 3 ст. л.
- перець чорний мелений
-
- сіль
-
Гречану крупу промийте, залийте окропом, посоліть. Доведіть до кипіння і варіть три хвилини, потім відставте та через п’ять хвилин злийте воду.
З головки капусти виріжте качан, проваріть капусту в підсоленій воді до м’якості та розберіть на листки. По центру кожного листочка обріжте потовщення.
Цибулю та моркву почистьте. Цибулю наріжте дрібними кубиками, моркву натріть на крупну тертку.
У мисці з’єднайте томатну пасту з гарячою водою, перемішайте.
На сковорідці розігрійте олію, викладіть цибулю та обсмажте до прозорості, потім додайте моркву й обсмажте п’ять хвилин, посоліть, поперчіть, влийте томатну пасту з водою, перемішайте та тушкуйте десять хвилин.
До миски викладіть фарш і гречку, перемішайте.
На край кожного капустяного листка викладіть начинку та скрутіть рулетиком, підвертаючи бічні краї так, щоб начинка опинилася всередині.
Дно сотейника змастіть олією та викладіть 2–3 листки капусти, потім голубці і залийте томатним соусом з овочами.
Посоліть, поперчіть за смаком і тушкуйте 40 хвилин на середньому вогні під закритою кришкою.
Поради:
Фарш використовуйте будь-який.