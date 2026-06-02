Голубці з кабачків: цікавий літній рецепт

Літо — найкращий час для кулінарних експериментів із сезонними овочами. Кабачок давно став одним із головних героїв української кухні у теплу пору року, його смажать, запікають, додають у супи, оладки та рагу. Але мало хто знає, що він може стати чудовою заміною капустяному листю у голубцях.

Саме про такий рецепт розповіли на сторінці Recipe for Happiness. Страва поєднує у собі знайомий смак домашніх голубців і легкість літніх овочів.

Інгредієнти кабачки 1 кг рис м’ясо чи фарш 500 г цибуля 2 шт. морква 1 шт. яйця 2 шт. сіль цукор чорний мелений перець томатний сік сметана

Приготування

Склянку рису залийте двома склянками води, доведіть до кипіння, після чого вимкніть вогонь і залиште рис доходити під кришкою. До готового рису додайте фарш. Одну цибулину дрібно наріжте та додайте сирою. Другу цибулину разом із натертою морквою обсмажте до м’якості та також введіть до начинки. Посоліть, поперчіть і додайте два яйця. Усе ретельно перемішайте. За допомогою овочечистки чи спеціальної тертки наріжте кабачки довгими тонкими пластинами. Чим тоншими будуть слайси, тим легше буде формувати голубці. На кожну смужку кабачка викладіть приблизно столову ложку начинки та акуратно загорніть рулетиком. Готові голубці щільно викладайте у форму для запікання, притискайте одне до одного, щоб вони не втратили форму під час приготування. Залишки овочевої засмажки рівномірно розподіліть зверху. Для соусу змішайте томатний сік, сметану, дрібку солі та трохи цукру. Сумішшю залийте голубці. Запікайте страву близько 40 хв за 180°С градусів.

Голубці з кабачків — чудовий приклад того, як звична домашня страва може заграти новими смаками. Вони виходять ніжними, соковитими та значно легшими за класичні голубці з капусти. А ще це чудовий спосіб використати сезонний урожай кабачків і додати більше овочів до щоденного меню.

