Горохляники: рецепт української страви, яку варто спробувати

Горохляники tiktok.com_@bude_smachno_razom

Реклама

Горохляники чи як їх ще називали у селах — «горохові котлети», готували на свята та у будні, подавали зі сметаною, шкварками чи тушкованою капустою. Сьогодні ж цю старовинну українську страву рідко можна зустріти навіть у кулінарних книгах. Але дарма, адже готується вона просто, а на смак нічим не поступається сучасним хітам, про це розповіли на сторінці Буде смачно разом.

До 1950-х років горохляники були справжнім символом домашнього затишку. Їх любили за доступність і поживність, у післявоєнні роки горох став порятунком для багатьох родин. Його перетворювали на пюре, додавали яйце, борошно та приправи, і ось уже на пательні шкварчать золотисті коржики з гороху.

Інгредієнти Горох 1 склянка Вода 2 склянки Яйце 1 шт. Борошно 5 ст. л Сіль ½ ч. л Перець чорний мелений ½ ч. л Цибуля 1 шт. Олія 100 мл

Приготування

Підготуйте горох. Якщо він сухий — замочіть на ніч, щоб став м’якішим. Потім промийте та відваріть до повної готовності. Зерна мають легко розминатися. Розімніть гарячий горох товкачем або блендером до однорідної маси. Цибулю дрібно наріжте та обсмажте на олії до золотистої скоринки. Вона надасть гороху насичений домашній аромат. Змішайте пюре з обсмаженою цибулею, борошном, яйцем, сіллю та перцем. Має вийти густа, але м’яка маса. Руками чи ложкою сформуйте невеликі коржики та обсмажте з обох боків до золотистої скоринки.

Подача

Горохляники найсмачніші гарячими, із ложкою домашньої сметани, хрусткими шкварками чи свіжою зеленню. Вони чудово поєднуються з овочевим салатом або квашеною капустою.

Реклама

Ця страва — як теплий спогад з дитинства, проста, домашня та щира. Можливо, саме час повернути горохляники у своє осіннє меню, щоб доторкнутися до української кулінарної спадщини та згадати, як пахне справжній затишок.