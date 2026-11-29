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Горохове пюре: рецепт дуже корисного гарніру
Це недорога та корисна страва, яка чудово підійде як гарнір до м’ясних страв або копченини.
Готується пюре дуже просто, а виходить ситним і ніжним.
Інгредієнти
- колотий горох
- 1 скл.
- вода
- 4 скл.
- сіль
- за смаком
Переберіть і добре промийте горох, доки вода не стане прозорою.
Залийте холодною водою у 3–4 рази більше за об’єм гороху та залиште на 6–8 годин, потім злийте, ще раз промийте, викладіть у каструлю з товстим дном і залийте водою на 2–3 сантиметри вище рівня крупи.
Поставте на вогонь, доведіть до кипіння, зніміть із поверхні піну та варіть під кришкою 40–60 хвилин, періодично помішуючи, щоб горох не підгорів.
Коли крупа звариться, посоліть її та подрібніть блендером до однорідної маси.
Дайте постояти 10–15 хвилин.
Поради:
Горох можна замочити на ніч.