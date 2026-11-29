Готується пюре дуже просто, а виходить ситним і ніжним.

Переберіть і добре промийте горох, доки вода не стане прозорою.

Залийте холодною водою у 3–4 рази більше за об’єм гороху та залиште на 6–8 годин, потім злийте, ще раз промийте, викладіть у каструлю з товстим дном і залийте водою на 2–3 сантиметри вище рівня крупи.

Поставте на вогонь, доведіть до кипіння, зніміть із поверхні піну та варіть під кришкою 40–60 хвилин, періодично помішуючи, щоб горох не підгорів.

Коли крупа звариться, посоліть її та подрібніть блендером до однорідної маси.