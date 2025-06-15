Гороховий хумус із м’ятою та фетою: оригінальний рецепт

Гороховий хумус із м’ятою та фетою / © Credits

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Цей рецепт — інтерпретація класичного близькосхідного хумусу, але з ніжним солодкуватим присмаком зеленого горошку та свіжими нотками м’яти та лайму. До того ж це джерело білків, клітковини та корисних жирів, яке прекрасно насичує та підтримує енергію. Рецептом приготування цієї цікавої страви поділилися на сторінці Ripaille Social Club.

Інгредієнти Зелений горошок (можна свіжий, заморожений чи консервований) 300 г Варений нут (можна консервований) 200 г Свіжа м’ята ½ пучка Сіль Сік лайму 1 шт. Солодка паприка Фета 50-70 г Оливкова олія Чорний перець

Приготування

Якщо ви використовуєте свіжий горошок, відваріть його у киплячій воді протягом 3 хв. Злийте та промийте холодною водою — це допоможе зберегти яскравий зелений колір. Якщо горошок консервований чи заморожений — достатньо промити та розморозити. Подрібніть листя м’яти. Відцідіть нут, якщо використовуєте консервований. У чашу блендера покладіть горошок, нут, м’яту, сіль, спеції, сік лайму та оливкову олію. Збийте до однорідної, кремоподібної маси. За необхідності додайте ще трохи оливкової олії чи кілька ложок холодної води для ніжнішої текстури. Перекладіть хумус у сервірувальну тарілку. Зверху посипте розкришеною фетою. Для краси та додаткового смаку полийте невеликою кількістю оливкової олії. Декоруйте кількома цілими зеленими горошинами та листочками м’яти.

З чим подавати

Такий хумус чудово поєднується з:

свіжими овочами (огірками, морквою, редискою, стеблами селери);

грінками чи лавашем;

крекерами з насінням;

як соус до курки, риби чи овочевих страв.

У результаті ви отримаєте ніжний, ароматний, легкий хумус, який стане справжньою зіркою ваших літніх зустрічей.

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