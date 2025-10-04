Гостра закуска з баклажанів: рецепт закуски для святкового столу

Закуску можна приготувати заздалегідь, що більше вона стоїть, то виходить смачнішою.

Баклажани помийте, видаліть плодоніжку, наріжте кружальцями, посоліть і залиште на 20 хвилин. Потім відкиньте на друшляк, промийте під проточною водою і обсушіть паперовим рушником. Обсмажте на олії з двох боків до золотистого кольору. Остудіть.

У болгарського перцю видаліть плодоніжку і насіння, у гострого перцю — плодоніжку, і наріжте перці довільними шматочками.

Часник очистьте.

Петрушку промийте та відокремте від стебел.

Для маринаду: викладіть у чашу блендера перці, часник і пробийте до однорідної маси, додайте оцет, цукор, сіль за смаком, перемішайте.