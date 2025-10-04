ТСН у соціальних мережах

Рецепти
194
1 хв

Гостра закуска з баклажанів: рецепт закуски для святкового столу

Це проста і смачна закуска на всі випадки життя. Гостра пікантна страва стане окрасою вашого святкового столу.

Фото автора: Катерина Труш Катерина Труш
2 год. 20 хв.
86 ккал
Гостра закуска з баклажанів

Гостра закуска з баклажанів / © Credits

Закуску можна приготувати заздалегідь, що більше вона стоїть, то виходить смачнішою.

Інгредієнти

баклажани
2 шт.
гострий червоний перець чилі
1 шт.
болгарський перець червоний
1 шт.
часник
5 зубчиків
оцет
30 мл
цукор
1 ч. л.
олія
3 ст. л.
сіль
петрушка
4 гілочки

  1. Баклажани помийте, видаліть плодоніжку, наріжте кружальцями, посоліть і залиште на 20 хвилин. Потім відкиньте на друшляк, промийте під проточною водою і обсушіть паперовим рушником. Обсмажте на олії з двох боків до золотистого кольору. Остудіть.

  2. У болгарського перцю видаліть плодоніжку і насіння, у гострого перцю — плодоніжку, і наріжте перці довільними шматочками.

  3. Часник очистьте.

  4. Петрушку промийте та відокремте від стебел.

  5. Для маринаду: викладіть у чашу блендера перці, часник і пробийте до однорідної маси, додайте оцет, цукор, сіль за смаком, перемішайте.

  6. У скляну ємність шарами викладайте кільця баклажанів, поливаючи їх гострим маринадом і перекладаючи листочками петрушки, так повторюйте шар за шаром. Притисніть баклажани так, щоб вони повністю вкрилися маринадом. Накрийте кришкою і відправте в холодильник на 2-3 години.

Поради:

  • Інгредієнти для маринаду можна пропустити через м’ясорубку.

194
