- Дата публікації
- Категорія
- Рецепти
- Кількість переглядів
- 194
- Час на прочитання
- 1 хв
Гостра закуска з баклажанів: рецепт закуски для святкового столу
Це проста і смачна закуска на всі випадки життя. Гостра пікантна страва стане окрасою вашого святкового столу.
Закуску можна приготувати заздалегідь, що більше вона стоїть, то виходить смачнішою.
Інгредієнти
- баклажани
- 2 шт.
- гострий червоний перець чилі
- 1 шт.
- болгарський перець червоний
- 1 шт.
- часник
- 5 зубчиків
- оцет
- 30 мл
- цукор
- 1 ч. л.
- олія
- 3 ст. л.
- сіль
- петрушка
- 4 гілочки
Баклажани помийте, видаліть плодоніжку, наріжте кружальцями, посоліть і залиште на 20 хвилин. Потім відкиньте на друшляк, промийте під проточною водою і обсушіть паперовим рушником. Обсмажте на олії з двох боків до золотистого кольору. Остудіть.
У болгарського перцю видаліть плодоніжку і насіння, у гострого перцю — плодоніжку, і наріжте перці довільними шматочками.
Часник очистьте.
Петрушку промийте та відокремте від стебел.
Для маринаду: викладіть у чашу блендера перці, часник і пробийте до однорідної маси, додайте оцет, цукор, сіль за смаком, перемішайте.
У скляну ємність шарами викладайте кільця баклажанів, поливаючи їх гострим маринадом і перекладаючи листочками петрушки, так повторюйте шар за шаром. Притисніть баклажани так, щоб вони повністю вкрилися маринадом. Накрийте кришкою і відправте в холодильник на 2-3 години.
Поради:
Інгредієнти для маринаду можна пропустити через м’ясорубку.