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Гостра закуска з кабачків: можна подавати гарячою чи холодною
Гостра закуска з кабачків подається в гарячому, і в холодному вигляді, як основна страва або як гарнір до рису, м'яса, птиці чи риби.
Для цього обсмажте кабачки, додайте заправку та посипте кунжутом. Вийде ароматна страва, яка сподобається навіть тим, хто не дуже любить кабачки.
Інгредієнти
- кабачки
- 800 г
- мед
- 0,5 ч. л.
- соєвий соус
- 2 ст. л.
- гірчиця
- 1 ч. л.
- коріандр (мелений)
- 0,5 ч. л.
- паприка солодка
- 1 ч. л.
- червоний гострий перець
- 1/3 ч. л.
- часник
- 2 зубчики
- сіль
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- кунжут
- 1 ст. л.
- олія
- 2 ст. л.
Кабачки помийте та наріжте брусочками.
Часник очистьте та пропустіть через прес.
У мисці змішайте соєвий соус, мед, гірчицю, коріандр, паприку, червоний перець, часник, сіль і перемішайте.
На сковороді з олією на сильному вогні обсмажте кабачки, постійно помішуючи, до золотистого кольору 5-7 хвилин, потім влийте заправку та обсмажте ще дві хвилини.
Викладіть на блюдо і посипте кунжутом.
Поради:
Кількість гострого червоного перцю використовуйте на свій смак.