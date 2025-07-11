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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Рецепти
Кількість переглядів
269
Час на прочитання
1 хв

Гостра закуска з кабачків: можна подавати гарячою чи холодною

Гостра закуска з кабачків подається в гарячому, і в холодному вигляді, як основна страва або як гарнір до рису, м'яса, птиці чи риби.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Труш Катерина Труш
Час приготування
40 хвилин
Харчова цінність на 100 г
95 ккал
Гостра закуска з кабачків

Гостра закуска з кабачків / © Credits

Для цього обсмажте кабачки, додайте заправку та посипте кунжутом. Вийде ароматна страва, яка сподобається навіть тим, хто не дуже любить кабачки.

Інгредієнти

кабачки
800 г
мед
0,5 ч. л.
соєвий соус
2 ст. л.
гірчиця
1 ч. л.
коріандр (мелений)
0,5 ч. л.
паприка солодка
1 ч. л.
червоний гострий перець
1/3 ч. л.
часник
2 зубчики
сіль
кунжут
1 ст. л.
олія
2 ст. л.

  1. Кабачки помийте та наріжте брусочками.

  2. Часник очистьте та пропустіть через прес.

  3. У мисці змішайте соєвий соус, мед, гірчицю, коріандр, паприку, червоний перець, часник, сіль і перемішайте.

  4. На сковороді з олією на сильному вогні обсмажте кабачки, постійно помішуючи, до золотистого кольору 5-7 хвилин, потім влийте заправку та обсмажте ще дві хвилини.

  5. Викладіть на блюдо і посипте кунжутом.

Поради:

Кількість гострого червоного перцю використовуйте на свій смак.

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Дата публікації
Кількість переглядів
269
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