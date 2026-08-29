Гострий перець на зиму: простий рецепт заготівлі

Гострий перець на зиму / © Credits

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Якщо ви любите гострі закуски, цей рецепт, про який розповіли на сторінці Буде смачно разом , точно вартий місця у вашій сезонній колекції. Для маринування підійдуть і червоні, і зелені перці, тож їх можна заготовляти окремо чи змішувати, щоб банки мали ще ефектніший вигляд.

Гострий перець на зиму tiktok.combude_smachno_razom

Для трьох баночок по 400 мл знадобиться:

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Інгредієнти гіркий перець 300 г часник 8 зубчиків вода 250 мл яблучний оцет 250 мл цукор 250 мл сіль 1 ст. л без гірки

Гострий перець на зиму tiktok.com/@bude_smachno_razom

Приготування

Перець добре помийте та наколіть виделкою чи зубочисткою, так маринад краще проникне всередину. Складіть його у каструлю та залийте гарячою водою. Для маринаду змішайте воду, яблучний оцет, цукор і сіль. Доведіть суміш до кипіння та проваріть кілька хвилин, щоб цукор і сіль повністю розчинилися. У стерилізовані банки розкладіть часник і перець, після чого залийте все гарячим маринадом. Закрийте стерилізованими кришками, переверніть банки догори дном і накрийте рушником. Залиште до повного охолодження за кімнатної температури, а потім перенесіть у темне прохолодне місце.

У результаті ви отримаєте універсальну зимову закуску з яскравим смаком і приємною гостротою. А поєднання червоних та зелених перців зробить домашню консервацію не лише смачною, а й дуже апетитною на вигляд.

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