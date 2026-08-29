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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Рецепти
Кількість переглядів
458
Час на прочитання
1 хв

Гострий перець на зиму: простий рецепт заготівлі

Яскравий, пікантний, з легкою кисло-солодкою ноткою — маринований перець стане ідеальним доповненням до м’яса, закусок та улюблених зимових страв.

Автор публікації
Фото автора: Станіслава Бондаренко Станіслава Бондаренко
Час приготування
50 хвилин
Харчова цінність на 100 г
95 ккал
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Гострий перець на зиму

Гострий перець на зиму / © Credits

Якщо ви любите гострі закуски, цей рецепт, про який розповіли на сторінці Буде смачно разом, точно вартий місця у вашій сезонній колекції. Для маринування підійдуть і червоні, і зелені перці, тож їх можна заготовляти окремо чи змішувати, щоб банки мали ще ефектніший вигляд.

Гострий перець на зиму tiktok.combude_smachno_razom

Гострий перець на зиму tiktok.combude_smachno_razom

Для трьох баночок по 400 мл знадобиться:

Інгредієнти

гіркий перець
300 г
часник
8 зубчиків
вода
250 мл
яблучний оцет
250 мл
цукор
250 мл
сіль
1 ст. л без гірки
Гострий перець на зиму tiktok.com/@bude_smachno_razom

Гострий перець на зиму tiktok.com/@bude_smachno_razom

Приготування

  1. Перець добре помийте та наколіть виделкою чи зубочисткою, так маринад краще проникне всередину.

  2. Складіть його у каструлю та залийте гарячою водою.

  3. Для маринаду змішайте воду, яблучний оцет, цукор і сіль.

  4. Доведіть суміш до кипіння та проваріть кілька хвилин, щоб цукор і сіль повністю розчинилися.

  5. У стерилізовані банки розкладіть часник і перець, після чого залийте все гарячим маринадом.

  6. Закрийте стерилізованими кришками, переверніть банки догори дном і накрийте рушником.

  7. Залиште до повного охолодження за кімнатної температури, а потім перенесіть у темне прохолодне місце.

У результаті ви отримаєте універсальну зимову закуску з яскравим смаком і приємною гостротою. А поєднання червоних та зелених перців зробить домашню консервацію не лише смачною, а й дуже апетитною на вигляд.

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