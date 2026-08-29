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Гострий перець на зиму: простий рецепт заготівлі
Яскравий, пікантний, з легкою кисло-солодкою ноткою — маринований перець стане ідеальним доповненням до м’яса, закусок та улюблених зимових страв.
Якщо ви любите гострі закуски, цей рецепт, про який розповіли на сторінці Буде смачно разом, точно вартий місця у вашій сезонній колекції. Для маринування підійдуть і червоні, і зелені перці, тож їх можна заготовляти окремо чи змішувати, щоб банки мали ще ефектніший вигляд.
Для трьох баночок по 400 мл знадобиться:
Інгредієнти
- гіркий перець
- 300 г
- часник
- 8 зубчиків
- вода
- 250 мл
- яблучний оцет
- 250 мл
- цукор
- 250 мл
- сіль
- 1 ст. л без гірки
Приготування
Перець добре помийте та наколіть виделкою чи зубочисткою, так маринад краще проникне всередину.
Складіть його у каструлю та залийте гарячою водою.
Для маринаду змішайте воду, яблучний оцет, цукор і сіль.
Доведіть суміш до кипіння та проваріть кілька хвилин, щоб цукор і сіль повністю розчинилися.
У стерилізовані банки розкладіть часник і перець, після чого залийте все гарячим маринадом.
Закрийте стерилізованими кришками, переверніть банки догори дном і накрийте рушником.
Залиште до повного охолодження за кімнатної температури, а потім перенесіть у темне прохолодне місце.
У результаті ви отримаєте універсальну зимову закуску з яскравим смаком і приємною гостротою. А поєднання червоних та зелених перців зробить домашню консервацію не лише смачною, а й дуже апетитною на вигляд.