Гострий рамен з грибами: рецепт супу, який зігріває

Гострий рамен з грибами / © Credits

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Гострий рамен із грибами стане чудовою альтернативою звичайним супам і дозволить поринути в атмосферу азійської кухні, не виходячи з дому. Додавання ароматного бульйону, ніжної локшини та насичених смаків спецій зробить цю страву незабутньою, а про рецепт приготування розповів автор сторінки ALFIE STEINER.

Інгредієнти

Для бульйону:

Нейтральна олія 1 ст. л

Великі зубчики часнику 4 шт.

Червоний перець чилі 1 шт.

Зелена цибуля 1 пучок

Свіжий імбир 1 шматочок (приблизно 5 см)

Паста Гочуджан (корейська ферментована паста з гострим перцем) 2 ст. л

Рисовий оцет 1 ст. л

Соєвий соус 1 ст. л

Овочевий бульйон 1,5 л

Кокосове молоко 200 мл

Місо паста 1 ст. л

Лайм 1 шт.

Сіль

Цукор

Для подачі:

Рисова чи пшенична локшина 200 г

Гливи або інші гриби 150 г

Броколі 100 г

Невелика цибулина 1 шт.

Олія чилі 1 ст. л

Підсмажений кунжут 1 ст. л

Лайм 1 шт.

Приготування

Дрібно наріжте часник, перець чилі, цибулю та імбир. Якщо ви віддаєте перевагу м’якшому смаку, можна трохи зменшити кількість перцю. У глибокій каструлі розігрійте олію, додайте часник, імбир, перець чилі та цибулю. Обсмажуйте кілька хвилин, поки не з’явиться насичений аромат. Додайте Гочуджан, рисовий оцет і соєвий соус. Добре перемішайте, щоб спеції рівномірно розподілилися. Влийте овочевий бульйон і доведіть до кипіння. Влийте кокосове молоко, додайте місо пасту, ретельно перемішайте та залиште бульйон на середньому вогні приблизно на 10 хв. Паралельно відваріть локшину згідно з інструкцією на упаковці. Броколі розділіть на суцвіття, гливи розберіть на смужки. Обсмажте гриби на сухій пательні до золотистого кольору. Зніміть бульйон з вогню, додайте сіль і цукор до смаку. Якщо хочете кисліший смак, вичавіть сік лайма. Викладіть у глибокі тарілки локшину, додайте броколі, гливи та нарізану цибулю. Залийте гарячим бульйоном, посипте кунжутом і полийте олією чилі. Подайте з лаймом.

Поради:

Гостроту можна регулювати, зменшуючи чи збільшуючи кількість чилі та Гочуджан.

Якщо немає кокосового молока, його можна замінити вершками чи просто збільшити кількість овочевого бульйону.

Цей гострий рамен не лише зігріє у холодну погоду, але й подарує справжнє гастрономічне задоволення.

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Смачного!