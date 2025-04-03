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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Рецепти
Кількість переглядів
45
Час на прочитання
2 хв

Гострий рамен з грибами: рецепт супу, який зігріває

Якщо хочеться чогось зігрівального, пряного і водночас ситного, варто звернути увагу на рамен — традиційний японський суп, який уже давно завоював серця гурманів у всьому світі.

Автор публікації
Станіслава Бондаренко Станіслава Бондаренко
Гострий рамен з грибами

Гострий рамен з грибами / © Credits

Гострий рамен із грибами стане чудовою альтернативою звичайним супам і дозволить поринути в атмосферу азійської кухні, не виходячи з дому. Додавання ароматного бульйону, ніжної локшини та насичених смаків спецій зробить цю страву незабутньою, а про рецепт приготування розповів автор сторінки ALFIE STEINER.

Інгредієнти

Для бульйону:

  • Нейтральна олія 1 ст. л

  • Великі зубчики часнику 4 шт.

  • Червоний перець чилі 1 шт.

  • Зелена цибуля 1 пучок

  • Свіжий імбир 1 шматочок (приблизно 5 см)

  • Паста Гочуджан (корейська ферментована паста з гострим перцем) 2 ст. л

  • Рисовий оцет 1 ст. л

  • Соєвий соус 1 ст. л

  • Овочевий бульйон 1,5 л

  • Кокосове молоко 200 мл

  • Місо паста 1 ст. л

  • Лайм 1 шт.

  • Сіль

  • Цукор

Для подачі:

  • Рисова чи пшенична локшина 200 г

  • Гливи або інші гриби 150 г 

  • Броколі 100 г 

  • Невелика цибулина 1 шт.

  • Олія чилі 1 ст. л

  • Підсмажений кунжут 1 ст. л

  • Лайм 1 шт.

Приготування

  1. Дрібно наріжте часник, перець чилі, цибулю та імбир. Якщо ви віддаєте перевагу м’якшому смаку, можна трохи зменшити кількість перцю.

  2. У глибокій каструлі розігрійте олію, додайте часник, імбир, перець чилі та цибулю. Обсмажуйте кілька хвилин, поки не з’явиться насичений аромат.

  3. Додайте Гочуджан, рисовий оцет і соєвий соус. Добре перемішайте, щоб спеції рівномірно розподілилися. Влийте овочевий бульйон і доведіть до кипіння.

  4. Влийте кокосове молоко, додайте місо пасту, ретельно перемішайте та залиште бульйон на середньому вогні приблизно на 10 хв.

  5. Паралельно відваріть локшину згідно з інструкцією на упаковці. Броколі розділіть на суцвіття, гливи розберіть на смужки. Обсмажте гриби на сухій пательні до золотистого кольору.

  6. Зніміть бульйон з вогню, додайте сіль і цукор до смаку. Якщо хочете кисліший смак, вичавіть сік лайма.

  7. Викладіть у глибокі тарілки локшину, додайте броколі, гливи та нарізану цибулю. Залийте гарячим бульйоном, посипте кунжутом і полийте олією чилі. Подайте з лаймом.

Поради:

  • Гостроту можна регулювати, зменшуючи чи збільшуючи кількість чилі та Гочуджан.

  • Якщо немає кокосового молока, його можна замінити вершками чи просто збільшити кількість овочевого бульйону.

Цей гострий рамен не лише зігріє у холодну погоду, але й подарує справжнє гастрономічне задоволення.

Смачного!

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