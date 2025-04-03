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Гострий рамен з грибами: рецепт супу, який зігріває
Якщо хочеться чогось зігрівального, пряного і водночас ситного, варто звернути увагу на рамен — традиційний японський суп, який уже давно завоював серця гурманів у всьому світі.
Гострий рамен із грибами стане чудовою альтернативою звичайним супам і дозволить поринути в атмосферу азійської кухні, не виходячи з дому. Додавання ароматного бульйону, ніжної локшини та насичених смаків спецій зробить цю страву незабутньою, а про рецепт приготування розповів автор сторінки ALFIE STEINER.
Інгредієнти
Для бульйону:
Нейтральна олія 1 ст. л
Великі зубчики часнику 4 шт.
Червоний перець чилі 1 шт.
Зелена цибуля 1 пучок
Свіжий імбир 1 шматочок (приблизно 5 см)
Паста Гочуджан (корейська ферментована паста з гострим перцем) 2 ст. л
Рисовий оцет 1 ст. л
Соєвий соус 1 ст. л
Овочевий бульйон 1,5 л
Кокосове молоко 200 мл
Місо паста 1 ст. л
Лайм 1 шт.
Сіль
Цукор
Для подачі:
Рисова чи пшенична локшина 200 г
Гливи або інші гриби 150 г
Броколі 100 г
Невелика цибулина 1 шт.
Олія чилі 1 ст. л
Підсмажений кунжут 1 ст. л
Лайм 1 шт.
Приготування
Дрібно наріжте часник, перець чилі, цибулю та імбир. Якщо ви віддаєте перевагу м’якшому смаку, можна трохи зменшити кількість перцю.
У глибокій каструлі розігрійте олію, додайте часник, імбир, перець чилі та цибулю. Обсмажуйте кілька хвилин, поки не з’явиться насичений аромат.
Додайте Гочуджан, рисовий оцет і соєвий соус. Добре перемішайте, щоб спеції рівномірно розподілилися. Влийте овочевий бульйон і доведіть до кипіння.
Влийте кокосове молоко, додайте місо пасту, ретельно перемішайте та залиште бульйон на середньому вогні приблизно на 10 хв.
Паралельно відваріть локшину згідно з інструкцією на упаковці. Броколі розділіть на суцвіття, гливи розберіть на смужки. Обсмажте гриби на сухій пательні до золотистого кольору.
Зніміть бульйон з вогню, додайте сіль і цукор до смаку. Якщо хочете кисліший смак, вичавіть сік лайма.
Викладіть у глибокі тарілки локшину, додайте броколі, гливи та нарізану цибулю. Залийте гарячим бульйоном, посипте кунжутом і полийте олією чилі. Подайте з лаймом.
Поради:
Гостроту можна регулювати, зменшуючи чи збільшуючи кількість чилі та Гочуджан.
Якщо немає кокосового молока, його можна замінити вершками чи просто збільшити кількість овочевого бульйону.
Цей гострий рамен не лише зігріє у холодну погоду, але й подарує справжнє гастрономічне задоволення.
Смачного!