- Дата публікації
- Категорія
- Рецепти
- Кількість переглядів
- 192
- Час на прочитання
- 1 хв
Гречаники з курячою печінкою: оригінальний рецепт
Такі гречаники — це не тільки смачно, але ще й дуже корисно, адже до складу страви входять гречана крупа і куряча печінка.
Подайте як самостійну страву, або зі сметаною, овочами, або просто з будь-яким гарніром. Печінку використовуйте будь-яку: свинячу, яловичу, але з курячою гречаники виходять ніжнішими.
Інгредієнти
- печінка куряча
- 600 г
- крупа гречана
- 0,5 скл.
- яйця курячі
- 2 шт.
- цибуля ріпчаста
- 2 шт.
- борошно пшеничне
- 2 ст. л.
- часник
- 1 зубчик
- перець чорний мелений
- сіль
- олія
Гречку промийте, викладіть у каструлю і залийте однією склянкою холодної води. Варіть 20 хвилин від моменту закипання, потім остудіть.
Цибулю почистьте, наріжте на дрібні кубики, обсмажте на олії до золотистого кольору.
Курячу печінку очистіть від плівок, жовчних проток і наріжте на середні шматочки.
Гречану кашу, яйця, курячу печінку, часник, обсмажену цибулю перекрутіть через м’ясорубку, додайте перець чорний мелений, борошно, сіль і добре перемішайте.
У пательні на середньому вогні розігрійте олію, викладайте столовою ложкою печінкову масу й обсмажте з двох боків до золотистого кольору.
Поради:
Печінкова маса має вийти трохи густішою, ніж на оладки.