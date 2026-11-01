Гречка з грибами та овочами: рецепт страви, яку готують в одній сковороді

Гречка з грибами та овочами / © Credits

Це чудовий варіант гарніру, в якому гречка вбирає соки овочів та аромат грибів і спецій.

Печериці промийте та наріжте пластинками.

Цибулю і моркву очистьте. Цибулю наріжте дрібними кубиками, а моркву натріть на крупній тертці.

Гречану крупу промийте.

У сковороді на середньому вогні розігрійте олію та обсмажте цибулю і моркву до м’якості.

Додайте гриби, чебрець і смажте 5–7 хв, доки волога не випарується, поперчіть і посоліть.

Всипте гречану крупу, перемішайте, залийте окропом, ще раз посоліть, доведіть до кипіння, накрийте кришкою, зменште вогонь до мінімуму та готуйте 15–20 хв, доки вся вода не вбереться у крупу.