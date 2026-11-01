- Дата публікації
-
- Категорія
- Рецепти
- Кількість переглядів
- 295
- Час на прочитання
- 1 хв
Гречка з грибами та овочами: рецепт страви, яку готують в одній сковороді
Ситна, ароматна страва, яка готується в одній сковороді, що значно спрощує процес.
Це чудовий варіант гарніру, в якому гречка вбирає соки овочів та аромат грибів і спецій.
Інгредієнти
- гречана крупа
- 1 ст.
- печериці
- 300 г
- цибуля ріпчаста
- 1 шт.
- морква
- 1 шт.
- олія
- 2 ст. л.
- вершкове масло
- 1 ст. л.
- вода
- 2 ст.
- чебрець
- 1/3 ч. л.
- мелений чорний перець
-
- сіль
-
Печериці промийте та наріжте пластинками.
Цибулю і моркву очистьте. Цибулю наріжте дрібними кубиками, а моркву натріть на крупній тертці.
Гречану крупу промийте.
У сковороді на середньому вогні розігрійте олію та обсмажте цибулю і моркву до м’якості.
Додайте гриби, чебрець і смажте 5–7 хв, доки волога не випарується, поперчіть і посоліть.
Всипте гречану крупу, перемішайте, залийте окропом, ще раз посоліть, доведіть до кипіння, накрийте кришкою, зменште вогонь до мінімуму та готуйте 15–20 хв, доки вся вода не вбереться у крупу.
Зніміть з вогню, додайте вершкове масло, накрийте кришкою і дайте настоятися 5–10 хв.
Поради:
Перед подаванням страву можна прикрасити зеленню.