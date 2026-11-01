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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Рецепти
Кількість переглядів
295
Час на прочитання
1 хв

Гречка з грибами та овочами: рецепт страви, яку готують в одній сковороді

Ситна, ароматна страва, яка готується в одній сковороді, що значно спрощує процес.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Труш Катерина Труш
Час приготування
50 хвилин
Харчова цінність на 100 г
140 ккал
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Гречка з грибами та овочами

Гречка з грибами та овочами / © Credits

Це чудовий варіант гарніру, в якому гречка вбирає соки овочів та аромат грибів і спецій.

Інгредієнти

гречана крупа
1 ст.
печериці
300 г
цибуля ріпчаста
1 шт.
морква
1 шт.
олія
2 ст. л.
вершкове масло
1 ст. л.
вода
2 ст.
чебрець
1/3 ч. л.
мелений чорний перець
сіль

  1. Печериці промийте та наріжте пластинками.

  2. Цибулю і моркву очистьте. Цибулю наріжте дрібними кубиками, а моркву натріть на крупній тертці.

  3. Гречану крупу промийте.

  4. У сковороді на середньому вогні розігрійте олію та обсмажте цибулю і моркву до м’якості.

  5. Додайте гриби, чебрець і смажте 5–7 хв, доки волога не випарується, поперчіть і посоліть.

  6. Всипте гречану крупу, перемішайте, залийте окропом, ще раз посоліть, доведіть до кипіння, накрийте кришкою, зменште вогонь до мінімуму та готуйте 15–20 хв, доки вся вода не вбереться у крупу.

  7. Зніміть з вогню, додайте вершкове масло, накрийте кришкою і дайте настоятися 5–10 хв.

Поради:

  • Перед подаванням страву можна прикрасити зеленню.

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